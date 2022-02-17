Резніков відверто оцінив, як на Україну впливають повідомлення про вторгнення

Міністр наголошує, що війна в Україні триває вже восьмий рік

Загроза вторгнення російських військ викликала чимало дискусій та прорахунку різних сценаріїв нападу. При цьому публікація інсайдів західними ЗМІ щодо ймовірних планів Кремля щодо війни не завжди діяла на благо України.

Таку думку в інтерв’ю "РБК-Україна" висловив міністр оборони Олексій Резніков.

На його думку, повідомлення про підготовку Росії до вторгнення мають одразу дві сторони. Перша, позитивна — це привернення уваги всього світу. Чиновник каже, що багато іноземців лише минулого року дізналися, що Україна тримає оборону проти Кремля, а в країні йде війна.

"Найважливіше, що це збадьорило вас [Захід — ред.] і стало предметом вашого порядку денного, вашого політикуму", — зазначив Резніков.

Також він додав, що завдяки потужній інформаційній хвилі багато західних партнерів посилили свою матеріальну та військову допомогу країні. За його словами, зараз Україна має те, що раніше "і не мріяла".

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При цьому є й мінуси подібних повідомлень. Насамперед це стосується нагнітання загальних настроїв і, як наслідок, виникнення паніки. Окрім самих українців, на це дуже реагує фінансовий ринок.

"Нам треба утримувати курс гривні, нам треба пояснювати: народ, у нас з економікою все добре, — наголосив міністр. — Але люди живуть у тривозі".

Олексій Резніков закликав українців у всьому дотримуватися балансу. Особливо якщо питання стосується інформаційної гігієни. Будь-якої інформації не варто довіряти наосліп, а варто перевіряти принаймні з кількох джерел.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ситуація на кордоні з Росією все ще залишається напруженою. На думку президента Володимира Зеленського, розслаблятися ще рано, адже озброєння та особовий склад путінської армії, як і раніше, перебуває на місці.

Також ми розповідали, яку відповідь на ймовірне вторгнення РФ готові надати до НАТО.