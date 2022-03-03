"Светлая память родственным связям" – россияне не верят близким из Украины про обстрелы городов

Зазомбированные граждане РФ уверяют, что это украинцы стали… жертвами пропаганды

Интересный опрос о реакции российских родственников украинцев на вторжение в Украину путинских войск, провел на своей странице в Фейсбуке Игорь Котелянец — брат так называемого "крымского диверсанта" — АТОшника и волонтера Евгения Панова из Энергодара. Напомним: в августе 2016 года Евгений Панов был схвачен оккупантами в Крыму и обвинен российскими спецслужбами в намерениях устроить на полуострове ряд диверсий, приговорен крымским судом по сфабрикованному делу к 8 годам колонии строгого режима и отправлен в колонию в Омск. Освобожден из плена по обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.

"А ваши родственники из России тоже просто молчат, типа, ничего не происходит? – обратился к своим подписчикам Игорь. — Ну то помянем их в этом молчании. Аморальные сс*кливые твари. Будьте прокляты навеки!".

Ответы не заставили себя ждать.

Алла Островская: "Наши сказали, что Украина первая бомбанула по Ростову".

Olga Bezpalko: "Знакомых информировала – не верят. На факты реагируют дипломатически, мол, виноваты две стороны. Меня чуть не стошило. А еще фразы под копирку: "Зачем ваш заигрывал, что пойдет в НАТО" — бл*дь, у вас не спросили, куда нам идти?! "Пускай ваш уходит и мы вас спасем" – идите нафиг. Я не просила меня спасать! Говорю, покажите мне обращения таких, как я? Молчание…".

Nadiia Kovtan: "О, мне тоже знакомая втирала о двух сторонах".

Севастопольская Волна: "Не просто молчат, а говорят что мы зомбированы".

Valeriia Los: "Ох, они все, как под копирку, одинаковое говорят".

Anna Vladykina: "Мои знакомые сегодня писали, что у нас раздали в Киеве десять тысяч автоматов каким-то наркоманам, а фошизд зеля отдал приказ стрелять по домам Киева, чтобы разогнать этих гопников. А войск здесь здесь нет. И еще, что у нас дикая эпидемия ковида. Поэтому, думаю, что те 4000 (на сегодня около 9000 – Авт.) уже 200-го дерьма спишут в раше на ковид".

Россияне не хотят понимать и думать

Игорь Котелянец также вспоминает, что многие из родни в РФ выбрали удобную для себя позицию "моя хата с краю". "Еще пишут: "Мы люди маленькие, что мы сделаем?" Тотальные инфантилы".

Nadiia Kovtan: "Муж сегодня сказал: о, минус сестра (не родная, но родственница).

Ольга Мусафирова: "Я их (родственников в России) ликвидировала еще в 2015-м. Чтобы долго не мучить собой. После каждой газетной статьи сначала о Майдане, потом о войне звонили".

Ирина Кучеренко: "Нет, они говорят, что такую пропаганду могут найти в интернете, все, что мы пишем – это ложь… а тут оп и пролетела крылатая мимо…".

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Veronika Velch: "Пишут, чтобы мы держались и боролись. Говорю: а вы чего не боретесь? Сражайтесь. Они: "Все сложно… ничего не выходит у нас. Ну как так… как военный корабль".

Maria Tabakayeva: "Мои родственники из России сначала сказали: "За что боролись, на то и напоролись". Потом что-то их клюнуло, может, инфа какая-то правдивая в глаза капнула, и они начали забрасывать нас звонками и сообщениями. Мы их удачно отбивали. Сестра однажды "пропустила" — взяла трубку, рассказала текущее положение вещей и услышала "Нафиг ты мне свою пропаганду рассказываешь? Я не просил! Просто знать хотел, как у вас дела и где вы. А Путина я поддерживаю!".

Потом было, кажется, пьяное сообщение с содержанием "возвращайся домой. Ничево не бойся, папа рядом. А муж твой — доброволец конченый". А, и денег прислали. Я их на фонды армии и беженцев отправила. Короче, теперь они точно молчат, потому что сидят заблокированные. Но перед этим получили мое однозначное им послание – все вы, родственники, и ваши сограждане ответственны за действия сформировавшейся страны. Такая у меня война".

Людьми из РФ руководит... телевизор

Vita Day: "Да, молчат. Они родом отсюда или родители их когда-то уехали — и тишина… там, радиация. Они мутируют там. Светлая память "родственным связям". Аминь".

Ольга Чайко: "Мои пишут и звонят каждый день. Ненавидят Путина. Но на улицы с митингами выйти боятся. Подружка из Екатеринбурга, правда, вышла. Она декан какого-нибудь факультета тамошнего университета. Имеет четырех детей, из которых один – тяжело больной – и не побоялась".

Екатерина Гаврина: "Я со своими еще в 14-м обменялась мнениями. Тогда и поняла, что нет у меня родственников на россии. Так что сегодня уже никаких разочарований".

Ольга Морева: "Идет пятый день войны. Мой родной отец ни разу не позвонил по телефону. Москва. Горят они в аду, грязные мутанты!".

Игорь Самокиш: "А мне несколько знакомых все-таки написало. Все в шоке, цензура, выходят на митинги, но страшно. Бросаю им инфу и попросил шерить. Но большинство все же – будто зомбировано. На черное – говорят белое. На войну – любовь. Все как по Оруэллу".

Леся Волошин: "Вчера разговаривала со своими родственниками. Так они говорят, что ЛНР и ДНР попросили у Путина помощи. Еще говорят, что по мирному населению не стреляют. Жертв нет, а Зеленский уже давно убежал".

Sasha Golub: "Маме звонили, предлагали помощь "родственную без политики". Мама их отправила туда, куда и русский корабль".

Татьяна Полищук: "А наши отрицают, что это война, потому что они пришли освобождать. И никакие аргументы на них не действуют. Вчера моих родителей трясло после очередного телефонного разговора. Теперь у меня родственников в рашке нет от слова "вообще".

Римма Лимешко: "Я позавчера и вчера пыталась разъяснить своим родственникам, живущим в разных регионах России, ситуацию в нашей стране. Они такого не видят по ТВ, им показывают только Донбасс, только то, что Украина бомбит их, что они сидят в подвалах. Все. А к нам пришли миротворцы освобождать нас от националистов. А наши стреляют им в спину".

Бомбежки домов в Украине родня из РФ считает политикой

Юлия Сергеевна Коломоец: "Не родственница, но подруга в прошлом. Но теперь я понимаю, как за Гитлером миллионы уходили и в концентрационные лагеря "на работу" устраивались. Им тоже рассказали, что евреи плохие и надо мир спасти от них".

Ольшевская Маргарита: "А наши родственные твари с Донбасса искренне обрадовались этим новостям: "Вы нас 8 лет убиваете, теперь попробуйте на себе, как это".

Юрий Белоус: "Мне еще сестра сказала: "Юрочка, у нас тоже стреляют". В Белгороде у них "стреляют".

Сегодня молчаливое соучастие граждан РФ в преступлении своего главы государства в соцсетях обсуждают многие, не понимая, как едва ли не вся страна со 144-миллионным населением видит окружающую действительность словно в сказочном кривом зеркале. Они напрочь отказываются верить своим сестрам, братьям, племянникам, детям и слепо верят кремлевскому диктатору.

Автора этих строк тётушка — родом с Украины, но десятилетия живущая в благополучной Риге (Латвия) и гордо сохраняющая российское гражданство, успокаивала, что… бомбят военные аэродромы, но не гражданские же.

Какие аэродромы? Военные, не гражданские

И требовала неоспоримых доказательств того, что именно российские "мышебратья" разбомбили в центре Мелитополя здание СБУ. Ни прикрученные наизнанку номера авто с указанием 21-го региона РФ – Чувашии ее не убедили, ни брошенная санитарная сумка с надписью "Армия России".

Украинской родне верить отказываются

Под серией снимков различной техники, маркированной буквой Z она написала: "А не хозяйничают ли у вас в Мелитополе мародеры, выпущенные из тюрем? Очень на них похоже". Ну а БМП, БТРы и танки, "Рыси", "Тигры", "Дозоры" и "Грады" мародеры, видимо, купили в киоске рядом с тюрьмой на сдачу от сигарет?

Но где заключенные взяли российские "Грады"?

Alexandr Pysanets: "Мой двоюродный брат живет в Питере. Сегодня общался по вайберу. Он всегда был адекватным человеком. Им по ТВ рассказывают, что все уже закончилось, остались небольшие очаги сопротивления, где какие-то добровольческие отряды нациков еще стреляют. Судя по их TV, нас уже захватили или мы встретили их хлебом и солью. После нашего общения он долго матерился… Он жил в Запорожье и для него Украина не пустой звук. Он в шоке от того, что происходит. ОНИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ!".

Игорь Анишин приводит ответ на вопрос "Почему молчите?" своей сокурсницы из Питера — кандидата наук, директора фирмы.

"Игорь, это самый бескровный путь прекращения войны на Донбассе. Никто никого не убивает. Зеленскому предложили мирный путь отвода войск из Луганской и Донецкой областей — он отказался. Но войска ВСУ должны покинуть территорию областей. Если начинать войну силами России с ВСУ на территории областей, это будет бесконечная война с постоянной мобилизацией украинских пацанов и постоянной подпиткой оружием со стороны западных стран и бесконечное кровопролитие. Поэтому, после отказа Зеленского освободить территорию (а он прекрасно зарабатывал на войне и прекращать её не собирался никогда), единственным способом прекращения войны на Донбассе осталось уничтожение военной структуры ВСУ, чтобы воевать Зеленскому было нечем, и дальнейшая зачистка нацбатальонов. Для этого вошла техника, которая со всех сторон идёт на Донбасс, после уничтожения нацбатальонов операция закончится. Украина своими силами от них бы не освободилась. Да, это жёстко, но только так может быть прекращена гражданская война. Это закончится на днях. Никто не будет стрелять по мирному населению. Никто не собирается захватывать Украину. Прости, но никому не интересно кормить 40 миллионов голодного населения. И оплачивать огромные внешние долги. Единственной целью является вывод войск из Донецкой и Луганской областей и установление мира на этих территориях. Зеленский мог бы это разрешить другим путем, но велика была гордыня и он вовлек страну в этот хаос".

"Моя мама из Мелитополя, который захвачен и окружен российскими танками и патрулируется российскими военными, написала моей двоюродной сестре Лене из Москвы, которая также училась в мелитопольской школе", — пишет в соцсети Дмитрий Миняйло. — И что вы думаете? Лена не верит ни слову своей родной тети, называет фейками видео, которые ей присылают родные из Украины. Мои сообщения вообще не открывает, считая это "ху*ней". Я не понимаю, что произошло и каким образом путинской пропаганде удалось, без преувеличения, зомбировать 70% жителей России до такой степени, что они даже своим родным из Украины не верят. А на их крики, слезы, фото и видео бомбежки городов спокойно заявляют, что это просто миротворческая зачистка продажной Хохляндии от нацистов и бандеровцев, а мирным нечего бояться".

"Вас вводят в заблуждение..." - считают на россии

Татьяна Ралко: "В Москве живут мои тетя и двоюродная сестра. Все, что они написали, это "Не верьте фейкам"".

Но самое, пожалуй, неимоверное, что встретилось в эти дни в соцсетях, это пояснение кого-то из россиян, что все сегодняшние кадры разрушений ЯКОБЫ от бомбежек в Украине были заранее сняты… в Голливуде!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что прямо сейчас в Энергодар, где находится атомная электростанция, пытается прорваться огромная колонна российской техники. Не только Украине, но и Европе угрожает ядерная опасность.