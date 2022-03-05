Войска путина изрешетили “скорую” с медикаментами для оккупированного Мелитополя: подробности

Российские вояки на блокпостах грозились вообще не пропустить авто с лекарствами

В субботу, 5 марта, во временно оккупированный Мелитополь и Мелитопольский район из Запорожья везли медицинские препараты, без которых жизнь многих мирных людей висела на волоске, однако на территории Васильевского района оба автомобиля с гуманитарным грузом подверглись обстрелу российскими захватчиками.

"Сегодня усилиями многих людей одной проблемой стало меньше: удалось "пробить" гуманитарный коридор из Запорожья на временно оккупированные территории, — написал на своей Фейсбук-странице народный депутат от Мелитопольского округа Сергей Минько. — Через линию соприкосновения и "серую зону" в районе г. Васильевка, где идут интенсивные боевые действия. Машина скорой помощи вместе с волонтерским грузовиком в сопровождении представителей Красного креста, несмотря на достигнутые неофициальные договоренности, попали под прицельный обстрел. Водители и волонтеры выполнили поставленную задачу, ценный груз медицинских препаратов уже находится в г. Мелитополе".

Ради жизни других людей рисковали водители и представитель Красного Креста

Благодаря этой, без преувеличения, рискованной поездке, дефицитные медицинские препараты для инсулинозависимых людей и диализных больных, иммуносупрессоры, препараты крови, медикаменты для скорой медицинской помощи станут доступны для нуждающихся в Мелитополе, Бердянске, Приморске, Акимовке и окрестностях.

"Я же женщина, поэтому даже не поняла, где именно стреляют и не успела испугаться, — с волнением вспоминала об опасном происшествии руководитель Мелитопольской городской организации Красного креста Наталья Жадан. — А когда нас остановили на очередном блокпосте и заставили выйти из машины, увидела, что стреляли в нашу машину скорой медицинской помощи, за которой шла машина с лекарством. Увидела дырки от пуль с той стороны, где я сидела на пассажирском сидении. При том, что на капоте авто был нарисован красный крест и на ветровом стекле указано "Гуманитарка".

После ЧП Наталья Жадан долго не могла прийти в себя

Как оказалось, у грузовичка был пробит радиатор и потеря времени по пути в Мелитополь могла привести к полной остановке автомобиля. А таких блокпостов, по словам Жадан, было много: "Российские военнослужащие очень сильно матюкались, грозились совсем не пустить наши машины назад с важным грузом. Мы их просили, убеждали, что мы только что проехали, что это очень нужные лекарства, что это гуманитарный груз".

Красный крест виден издалека

Наталья Викторовна рассказала, что вся трасса в направлении Запорожья разбомблена, АЗС вдоль дороги разбиты и разграблены, стоят разбитые и сгоревшие жилые дома…

В самом Мелитополе обстановка также вызывает беспокойство: местные жители заметили, что накануне, в темное время суток, на территорию местного мужского монастыря УПЦ МП заехало не менее 10 автобусов с людьми, которых там разместили в кельях общежития.

Во второй половине дня 5-го марта уже другие горожане сообщили, что видели еще больше автобусов, въехавших в город со стороны Крыма.

В связи с этим предполагаются разные варианты – или готовится очередная инсценировка для российского телевидения, как, например, "референдум" за создание "Запорожской народной республики", или некая провокация – возможно, направленная на разгон мирных демонстраций, которые ежедневно проводятся в городе патриотическими гражданами. По крайней мере, доподлинно известно, что никаких "беженцев" со стороны захваченного 8 лет назад россиянами полуострова быть не может.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в планах оккупантов было создание "Федеративной республики Украина".