Укр

Войска путина изрешетили “скорую” с медикаментами для оккупированного Мелитополя: подробности

Автор
Ирина Левченко Ирина Левченко
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У скорой и грузовичка - пулевые "ранения" Новость обновлена 05 марта 2022, 22:00
У скорой и грузовичка - пулевые "ранения"

Российские вояки на блокпостах грозились вообще не пропустить авто с лекарствами

В субботу, 5 марта, во временно оккупированный Мелитополь и Мелитопольский район из Запорожья везли медицинские препараты, без которых жизнь многих мирных людей висела на волоске, однако на территории Васильевского района оба автомобиля с гуманитарным грузом подверглись обстрелу российскими захватчиками.

"Сегодня усилиями многих людей одной проблемой стало меньше: удалось "пробить" гуманитарный коридор из Запорожья на временно оккупированные территории, — написал на своей Фейсбук-странице народный депутат от Мелитопольского округа Сергей Минько. — Через линию соприкосновения и "серую зону" в районе г. Васильевка, где идут интенсивные боевые действия. Машина скорой помощи вместе с волонтерским грузовиком в сопровождении представителей Красного креста, несмотря на достигнутые неофициальные договоренности, попали под прицельный обстрел. Водители и волонтеры выполнили поставленную задачу, ценный груз медицинских препаратов уже находится в г. Мелитополе".

Ради жизни других людей рисковали водители и представитель Красного Креста

Благодаря этой, без преувеличения, рискованной поездке, дефицитные медицинские препараты для инсулинозависимых людей и диализных больных, иммуносупрессоры, препараты крови, медикаменты для скорой медицинской помощи станут доступны для нуждающихся в Мелитополе, Бердянске, Приморске, Акимовке и окрестностях.

"Я же женщина, поэтому даже не поняла, где именно стреляют и не успела испугаться, — с волнением вспоминала об опасном происшествии руководитель Мелитопольской городской организации Красного креста Наталья Жадан. — А когда нас остановили на очередном блокпосте и заставили выйти из машины, увидела, что стреляли в нашу машину скорой медицинской помощи, за которой шла машина с лекарством. Увидела дырки от пуль с той стороны, где я сидела на пассажирском сидении. При том, что на капоте авто был нарисован красный крест и на ветровом стекле указано "Гуманитарка".

После ЧП Наталья Жадан долго не могла прийти в себя
После ЧП Наталья Жадан долго не могла прийти в себя

Как оказалось, у грузовичка был пробит радиатор и потеря времени по пути в Мелитополь могла привести к полной остановке автомобиля. А таких блокпостов, по словам Жадан, было много: "Российские военнослужащие очень сильно матюкались, грозились совсем не пустить наши машины назад с важным грузом. Мы их просили, убеждали, что мы только что проехали, что это очень нужные лекарства, что это гуманитарный груз".

Красный крест виден издалека
Красный крест виден издалека

Наталья Викторовна рассказала, что вся трасса в направлении Запорожья разбомблена, АЗС вдоль дороги разбиты и разграблены, стоят разбитые и сгоревшие жилые дома…

В самом Мелитополе обстановка также вызывает беспокойство: местные жители заметили, что накануне, в темное время суток, на территорию местного мужского монастыря УПЦ МП заехало не менее 10 автобусов с людьми, которых там разместили в кельях общежития.

Во второй половине дня 5-го марта уже другие горожане сообщили, что видели еще больше автобусов, въехавших в город со стороны Крыма.

В связи с этим предполагаются разные варианты – или готовится очередная инсценировка для российского телевидения, как, например, "референдум" за создание "Запорожской народной республики", или некая провокация – возможно, направленная на разгон мирных демонстраций, которые ежедневно проводятся в городе патриотическими гражданами. По крайней мере, доподлинно известно, что никаких "беженцев" со стороны захваченного 8 лет назад россиянами полуострова быть не может.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в планах оккупантов было создание "Федеративной республики Украина".

Теги:
#Украина #Лекарства #Обстрел #Война #Гуманитарная помощь #Российская Федерация #Вторжение #Медпрепараты
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