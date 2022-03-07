Зеленский выступил с новым обращением: Враг устал и деморализован

Президент призывает вести новый санкционный пакет против россии.

В понедельник, 7 марта, на двенадцатий день войны президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежедневным обращением.

"Мирный народ воюющей страны! Мы защищаемся от вторжения уже 12-й день. Мы никогда не желали этой войны, но ее принесли к нам. Мы никогда не мечтали убивать, но нам приходится вышибать врага с нашей земли, из нашей жизни. Нам приходится терпеть то, что ни один другой народ Европы не видел 80 лет. И именно на нашей земле решается – станет ли кто-нибудь другой в Европе жертвой такой же агрессии. Я говорю это лидерам мира и слышу, что они соглашаются. Будущее континента решаем мы своим сопротивлением. И наши друзья – своей помощью.

Снова говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Помогают. Работаем. Говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и главой итальянского правительства Марио Драги. С президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Индии Моди.

Получил очень важные сигналы, которые, я уверен, усилят Украину. Наши тезисы в разговорах с партнерами совершенно логичны. Справедливые, честные.

Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, требуется новый санкционный пакет. Новые санкционные шаги против войны и ради мира. Бойкот русского экспорта, в частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России.

Это можно называть эмбарго. А можно просто моралью. Когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта в Россию.

Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товаров и услуг от цивилизации. Пусть война их накормит.

Международное сообщество должно действовать еще более решительно. Когда кто-то теряет разум, нужно потерять страх и забыть о коммерции.

Надо защищаться. Надо быть нравственными. И государствам, и компаниям. Надо бороться против бесчеловечной силы, которая хочет разрушить саму человечность. Успех украинской армии. Свобода украинского народа. Принципиальность международных санкций. Вот путь к миру. Ночью оккупанты ударили по Николаеву. Прямо по жилым районам из реактивной артиллерии.

Били по Харькову. Спальные районы мирного города. Били по другим городам Украины. Никакого военного смысла. Просто террор. Держат в заложниках жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля и многих других городов и поселков, которые оккупанту удалось захватить. Временно. Пока не получат наказание. А они получат. Наши вооруженные силы знают, как это делать. Враг уставший, деморализован.

Они пришли на нашу землю искать то, чего здесь никогда не было. Трусость. Согласие на рабство.

Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома. Разрушены панельные многоэтажки. Уничтожены обычные машины.

Ракеты, авиабомбы, "грады", минометы…Против людей. Ощущение – как будто это в другой стране. Но это в нашей стране. В нашей, которая всегда хотела мира больше всего. Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы уберечь небо над Украиной?

Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Очистка неба. Или силой, которая у вас есть. Или вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам необходимую силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине, себе, чтобы доказать – человечность.

Правительство Украины уже работает над тем, как восстановить нашу страну после победы. Как дать больше сил стране – пока мы боремся.

Создан специальный пакет помощи. Бизнес и работников. ФОПы первой и второй группы полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФОПы третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды Вооруженных Сил и других защитных формирований. В том числе терробороны. Освобождение от уплаты налога на землю и арендная плата за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия. Все это – на время военного положения и еще минимум в год после его завершения. Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить. И это только первая часть большого пакета помощи. Правительственная поддержка. У всех руководителей центральной власти есть четкая задача: разработать такую ​​систему действий, чтобы восстановление Украины было быстрым. Но ориентировалось на людей.

Чтобы мы все вернулись к обычной работе. Когда вернем наш мир. Я благодарен всем владельцам и руководителям предприятий, которые продолжают работать и выполняют обязательства перед работниками. Платить зарплату людям – даже если компания не работает, как раньше – это защищать Украину.

Государство все свои обязательства выполняет. Проиндексированные пенсии уже у людей. Зарплата в бюджетной сфере выплачивается так, как это должно быть. Украинцы! Нас миллионы. А это миллионы способов сражаться за свое будущее. За наше государство. За нашу свободу. За наш национальный флаг. Желто-голубой. Не триколор. Мы защищаем наш флаг, потому что это наше мировоззрение Под желто-голубым мы побеждали на Олимпиадах. Этот флаг мы разворачивали и в космосе и в Антарктиде. Под нашим национальным флагом наши спасатели, пожарные, миротворцы, медики приходили на помощь Турции и Греции, Израиля и Грузии, Афганистана и Черногории, Индии и Италии, Конго и многим другим странам. Что мы никогда не делали под этим флагом – не нападали на другие страны, не захватывали чужие земли, не убивали мирных людей других народов.

Мы и террор – это разные вселенные. Потому на нашем флаге нет крови. Нет и никогда не будет чёрных пятен. Нет и никогда не будет никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо – мирное, чистое, голубое и без ракет. Так было. И так будет. Я верю! Я знаю. Слава Украине!", — сказал глава украинского государства.

Отметим, в Международном уголовном суде в Гааге в понедельник, 7 марта, началось первое слушанье касаемо дела о войне россии против Украины.