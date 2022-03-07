Глава Генштаба рассказал, в чем отличие украинской армии от российской
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Валерий Залужный обратился к защитникам Украины, которые в это время продолжают уничтожать врага
Человеческая жизнь – наш высочайший приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил всех военнослужащих за мужество, которые показали всему миру, как следует бороться за свободу и родную землю.
"Воины-герои, города-герои – это наша реальность. Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно. Враг деморализован и истощен. Его планы на "блицкриг", смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены", — пишет Залужный.
По словам военачальника, Чернигов, Харьков, Николаев, Сумы, Мариуполь, и национальное сопротивление не позволяют противнику развить успех. На сколько бы километров враг не продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет.
Напомним, что в понедельник, 7 марта, пройдет третий раунд российско-украинских переговоров на фоне полномасштабной войны против нашего государства. Тем временем список условий путина становится все меньше.
С 7 марта в Украине начали выполнять боевые задания представители спецподразделения, входящего в Интернациональный легион. Для волонтеров в его составе уже были временно отменены визовые ограничения.
Стоит отметить, что в одних только США таких добровольцев уже нашлось более трех тысяч. Всего воевать на стороне Украины выявили желание опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира.
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