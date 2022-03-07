Укр

Глава Генштаба рассказал, в чем отличие украинской армии от российской

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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ВСУ Новость обновлена 07 марта 2022, 15:55
ВСУ

Валерий Залужный обратился к защитникам Украины, которые в это время продолжают уничтожать врага

Человеческая жизнь – наш высочайший приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил всех военнослужащих за мужество, которые показали всему миру, как следует бороться за свободу и родную землю.

"Воины-герои, города-герои – это наша реальность. Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно. Враг деморализован и истощен. Его планы на "блицкриг", смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены", — пишет Залужный.

По словам военачальника, Чернигов, Харьков, Николаев, Сумы, Мариуполь, и национальное сопротивление не позволяют противнику развить успех. На сколько бы километров враг не продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет.

Напомним, что в понедельник, 7 марта, пройдет третий раунд российско-украинских переговоров на фоне полномасштабной войны против нашего государства. Тем временем список условий путина становится все меньше.

С 7 марта в Украине начали выполнять боевые задания представители спецподразделения, входящего в Интернациональный легион. Для волонтеров в его составе уже были временно отменены визовые ограничения.

Стоит отметить, что в одних только США таких добровольцев уже нашлось более трех тысяч. Всего воевать на стороне Украины выявили желание опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира.

Теги:
#Армия #Генштаб Украины #ВСУ #Валерий Залужный
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