Укр

Ради общей безопасности: к украинцам обратились с серьезной просьбой

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Рассказывать, где только что произошла атака рашистов, не стоит Новость обновлена 08 марта 2022, 10:35
Рассказывать, где только что произошла атака рашистов, не стоит

Гражданам Украины следует проявить максимальную осторожность

Фиксирование атак российских оккупантов на фото и видео, а также постоянное распространение информации об услышанных взрывах может повредить каждому украинцу в любом из населенных пунктов во время военных действий. Именно поэтому граждане нашего государства призывают как можно меньше распространять имеющуюся информацию.

С такой просьбой к людям обратились представители Управления госохраны Украины.

Особо просят воздержаться от постоянного распространения данных через мессенджеры, в которых созданы группы на сотни и тысячи человек. Ведь среди подписчиков в таких чатах вполне могут быть диверсанты и разведчики.

Если же бесконтрольно рассказывать о событиях, происходящих в вашем населенном пункте, оккупанты смогут узнать, где именно украинские военные обустроили системы противовоздушной обороны, обезвреживающие самолеты и авиацию противника.

"Обращаем ваше внимание, что пока вы слышите работу ПВО, дороги, дома и мосты будут целыми", — подчеркнули в госохране.

Отметим, что уже даже чиновники начали показывать работу украинских военных по уничтожению техники врага без указания места, где это происходило. В качестве примера — прицельная работа "Байрактара" по одной из колонн русской армии.

Теги:
#Украина #Россия #ПВО #Война
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