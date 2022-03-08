Еще одна колонна врага вдребезги: украинцев порадовали новым видео работы "Байрактара"

Защитники делают все возможное, чтобы не допустить российские боевые машины к городам

В понедельник, 7 марта, украинские военнослужащие уничтожили еще одну колонну вражеской техники российских нацистов. Место атаки не уточняется, однако видео получилось весьма успокаивающим для украинцев в непростое военное время.

Записью поделился в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Байрактар" вновь дарит душевные кадры!" — прокомментировал происходящее чиновник.

С ним согласны очень многие пользователи сети, которые оставили кучу положительных реакций на просмотренное видео.

Отметим, что место атаки на врага не уточняется, однако известно, что она была совершена 7 марта. Кроме боевых машины, судя по записи, в месте дислокации могли находиться еще и автомобили с пехотой или же даже бензовозы. Впрочем, прицельный удар "Байрактара" лишил россиян дальнейшей возможности продвигаться к украинским городам.

Напомним, что ранее наши боевые беспилотники весьма успешно трудились на Сумщине. Пользователи сети высоко оценили работу этих "птичек" в районе Тростянца, а также порадовались сразу двум уничтоженным колоннам техники на Лебединщине и Роменщине.