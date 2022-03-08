Укр

Лидеры Евросоюза соберутся обсуждать войну россии против Украины и ее последствия: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
96
Неформальный саммит ЕС состоится в Версале Новость обновлена 08 марта 2022, 22:43
Неформальный саммит ЕС состоится в Версале

В повестке дня саммита также вопросы обороны и энергетики.

Страны-участники Европейского Союза соберутся на неформальный саммит для обсуждения российского военного вторжения в Украину. Встреча запланирована на 10-11 марта во французском Версале.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в приглашении, которое направил главам стран-членов ЕС глава Евросовета Шарль Мишель.

Президент Европейского совета подчеркнул, что российская военная агрессия является грубым нарушением международного права и существенно подрывает безопасность Европы.

"Россия причиняет невыразимые страдания украинскому населению. Мы отдаем должное народу Украины за мужество, проявленное во время защиты своей страны. Вместе с Украиной мы твердо стоим на стороне свободы и демократии. Украина — часть нашей европейской семьи", — говорится в письме.

Мишель добавил, что Европейский Союз объединился и ввел самые строгие за всю историю существования санкции в ответ на российскую агрессию, а все страны-участники Союза оказывают гуманитарную, политическую, финансовую и материальную поддержку Украине.

"Этот конфликт и его последствия будут в центре нашей неофициальной встречи в Версале 10 и 11 марта, которую любезно примет у себя президент Макрон", — сообщил президент Европейского совета.

Отмечается, что на неформальном саммите ЕС страны-участники должны обсудить три конкретных вопроса: укрепление оборонного потенциала ЕС, снижение энергетической зависимости, в частности от российского газа, нефти и угля, и создание более надежной экономической базы.

"Наша встреча начнется 10 марта в 17:30 по обмену мнениями с главой Европарламента. Наша цель первого дня — сосредоточиться на ситуации в Украине, а также на обороне и энергетике. 11 марта наше утреннее заседание и рабочий обед будут посвящены новой модели роста и инвестиций ", — уточнил Мишель.

Напомним, что в ответ на российское вторжение в Украину Европейский Союз запретил оборот своей валюты в россии, отключил крупнейшие банки страны-агрессора от международной платежной системы SWIFT, ввел строгие санкции, которые бьют по российской экономике и согласовал персональные санкции против путина и лаврова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ЕС выделил Украине более миллиарда евро.

Теги:
#Украина #Европейский союз
Владимир Зеленский
Украина
"Мы пойдем до конца": Зеленский мощно обратился к Британскому парламенту (полный текст и видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
"Мы пойдем до конца": Зеленский мощно обратился к Британскому парламенту (полный текст и видео)
Дата публикации
Категория
Джо Байден
Байден запретил весь импорт нефти из россии: подробности
Дата публикации
Категория
Главный пропагандист россии сменил мнение о войне в Украине
У пропагандиста Соловьева депрессия из-за военных неудач россии: видео эфира
Дата публикации
Категория
Снайпер
Воевал против ИГИЛ, теперь поохотится на россиян: в Украину прибыл элитный канадский снайпер
Дата публикации
Категория
Война — день 13: россияне "поздравляют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами (обновляется)
Война — день 13: россияне "поздравляют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами (обновляется)