Укр

Власти Львовщины помогают перенести бизнесы из других регионов Украины

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
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Власти Львовщины помогают перенести бизнесы из других регионов Украины Новость обновлена 10 марта 2022, 17:34

Уже более 100 предприятий обратились во Львовскую областную военную администрацию с просьбой помочь релокализировать собственные мощности на территорию Львовской области. Об этом рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

По словам Козицкого, сейчас местные власти помогают перенести бизнесы с востока и центра Украины, также ищут инвестиционные участки, куда можно перенести мощности.

"Ищем для предприятий, которые переезжают на Львовщину, большие помещения, в том числе и под склады… Формируем для этих бизнесов заказы, чтобы у них появлялись оборотные средства. Предприятия будут работать и, соответственно, смогут платить работникам", – отметил глава Львовщины.

Кроме того, специалисты профильных департаментов Львовской ОВА совместно с Кабмином и Нацбанком помогают с расчетами украинских торговых сетей иностранным партнерам.

"Пожалуй, одна из самых больших проблем для бизнеса сейчас – поскольку есть ограничения на покупку валюты, торговые сети не могут рассчитаться с иностранными партнерами, заплатить за комплектующие, а также – покупать импортные продукты", – подчеркнул Козицкий.

Министерство инфраструктуры также помогает в релокализации производств из восточных областей на запад Украины. В частности, есть возможность бесплатно перевезти фабрики и заводы "Укрзализныцей".

Чтобы получить помощь, необходимо заполнить анкету и обратиться за следующими контактами: [email protected], написать в частные сообщения Департамента экономической политики Львовской ОВА или в WhatsApp по номерам: +380668330313, +380680681751, +380634667138.

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