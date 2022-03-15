Укр

У Рабиновича и еще двух нардепов из ОПЗЖ изъяли оружие и крупную сумму денег

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Вадим Рабинович Новость обновлена 15 марта 2022, 14:56
Вадим Рабинович

Из трех депутатов, у которых провели обыски, в Украине находится только один

Государственное бюро расследований провело обыски у нардепов от ОПЗЖ, которые, как отмечает бюро, незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины. У депутатов было изъято оружие и деньги.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Фейсбук.

В ГБР сообщают, что у Вадима Рабиновича среди прочего были изъяты три ружья и крупные суммы наличных в гривнах и долларах, у Виктора Черного нашли две гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у Олега Волошина — пистолет.

Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования, которое было начато по факту "неправомерных действияй должностных лиц правоохранительных органов, которые способствовали определенным лицам, в частности, народным депутатам, в незаконном пересечении госграницы".

Уголовное производство открыто по ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

В то же время в комментарии УП их собеседник из правоохранительных органов сообщил, что из вышеупомянутых депутатов в Украине находится только Виктор Черный.

Напомним, ранее из фракции ОПЗЖ исключили нардепа Илью Киву. Позднее экс-нардеп Олег Ляшко проник в его дом.

Теги:
#Война #Вадим Рабинович #Нардеп
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