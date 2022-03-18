Лидер великой рок-группы назвал путина психом, а Зеленского - святым

Лидер U2 назвал путина "психом рода человеческого"

Представительница Конгресса США Нэнси Пелоси на Дне святого Патрика зачитала стихотворение, которое по ее словам "прислал ей Боно из U2", написав его в честь народа Украины в День святого Патрика. В стихотворении говорится о президенте Украины Владимире Зеленском и президенте россии владимире путине.

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"Они сражаются для нас за свободу от этого психа рода человеческого. Скорбящая Ирландия – теперь Украина. А имя святого Патрика теперь – Зеленский", — зачитала Пелоси.

Отметим, что западные журналисты и пользователи сети при этом не слишком оценили выступление Пелоси, назвав его "кринжовым".

"Я от всего сердца поддерживаю Украину, но это, тем не менее, неправильный жест. Выглядит кринжово", — отметила западный медиастратег Габриэлла Хоффман.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинский художник и прозаик Лесь Подеревянский записал обращение к украинцам, проживающем в Бердянске. Писатель выразил уверенность, что скоро русской армии на территории Украины придет конец и призвал украинцев держаться.