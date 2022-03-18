Укр

Лидер великой рок-группы назвал путина психом, а Зеленского - святым

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Владимир Зеленский Новость обновлена 18 марта 2022, 09:16
Владимир Зеленский

Лидер U2 назвал путина "психом рода человеческого"

Представительница Конгресса США Нэнси Пелоси на Дне святого Патрика зачитала стихотворение, которое по ее словам "прислал ей Боно из U2", написав его в честь народа Украины в День святого Патрика. В стихотворении говорится о президенте Украины Владимире Зеленском и президенте россии владимире путине.

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"Они сражаются для нас за свободу от этого психа рода человеческого. Скорбящая Ирландия – теперь Украина. А имя святого Патрика теперь – Зеленский", — зачитала Пелоси.

Отметим, что западные журналисты и пользователи сети при этом не слишком оценили выступление Пелоси, назвав его "кринжовым".

"Я от всего сердца поддерживаю Украину, но это, тем не менее, неправильный жест. Выглядит кринжово", — отметила западный медиастратег Габриэлла Хоффман.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинский художник и прозаик Лесь Подеревянский записал обращение к украинцам, проживающем в Бердянске. Писатель выразил уверенность, что скоро русской армии на территории Украины придет конец и призвал украинцев держаться.

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#Украина #Россия #Война
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