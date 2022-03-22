Действуют даже на Закарпатье: украинские защитники задержали вооруженных до зубов диверсантов (фото)

Диверсанты действуют в разных уголках Украины

Противник пытается дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри, готовя разного рода диверсии. При этом российских диверсантов ловят не только в областях, где ведутся бои, но и в отдаленных от горячих точек местах.

Так глава Закарпатской ОГА Виктор Микита в своем Фейсбук сообщил, что на Закарпатье была пресечена деятельность одной из таких групп.

Отмечается, что злоумышленники вели подготовку к совершению ряда преступлений на территории Украины.

"Призываю всех быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о любых подозрительных действиях неустановленных лиц на территории Закарпатья", — написал он.

На прикрепленных к посту фото, видно, что злоумышленники были вооружены огнестрельным оружием и имели при себе гранаты.

Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне уже потеряли наступательный потенциал и в настоящее время ищут резервы, чтобы перебросить их к границе с Украиной. Всего за день ВСУ отбили 13 атак оккупантов и уничтожили 14 танков и 17 единиц другой наземной техники. Также там отметили, что защитники Мариуполя смогли уничтожить патрульный катер "Раптор".