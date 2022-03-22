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Діють навіть на Закарпатті: українські захисники затримали озброєних до зубів диверсантів (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Затримання диверсантів на Закарпатті Новина оновлена 22 березня 2022, 02:52
Затримання диверсантів на Закарпатті

Диверсанти діють у різних куточках України

Противник намагається дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини, готуючи різні диверсії. При цьому російських диверсантів ловлять не лише в областях, де ведуться бої, а й у віддалених від гарячих точок місцях.

Так голова Закарпатської ОДА Віктор Микита у своєму Фейсбуку повідомив, що на Закарпатті було припинено діяльність однієї з таких груп.

Зазначається, що зловмисники вели підготовку до скоєння низки злочинів на території України.

"Закликаю всіх бути пильними та повідомляти правоохоронні органи про будь-які підозрілі дії невстановлених осіб на території Закарпаття", — написав він.

На прикріплених до посту фото видно, що зловмисники були озброєні вогнепальною зброєю та мали при собі гранати.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни вже втратили наступальний потенціал і зараз шукають резерви, щоб перекинути їх до кордону з Україною. Всього за день ЗСУ відбили 13 атак окупантів та знищили 14 танків та 17 одиниць іншої наземної техніки. Також там зазначили, що захисники Маріуполя змогли вбити патрульний катер "Раптор".

Теги:
#Україна #Росія #Закарпатська область
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