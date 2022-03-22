Контратака в Николаевской области и флаг Украины над Макаровым: в ВСУ подвели итоги 21 марта

За день нашим воинам удалось уничтожить множество ценной техники россиян.

Российские оккупанты за три недели войны с Украиной потеряли наступательный потенциал, поэтому сейчас пытаются сформировать хоть какие-то резервы и стянуть их ближе к украинским границам.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 26-й день российско-украинской войны.

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Ситуация на фронтах

На Полесье россияне пытались вести наступление на нескольких направлениях, но понесли существенные потери, так и не одержав желаемого.

На Северском направлении никакие активные наступательные действия со стороны врагов не зафиксированы, россияне пытаются восстановиться путем введения на территорию Украины дополнительных подразделений, в частности батальонной тактической группы из состава 90-й танковой дивизии.

В Чернигове продолжаются обстрелы как города, так и других населенных пунктов.

В направлении Броваров противник тоже пытается наступать, однако из-за потерь успеха в продвижении оккупанты не имеют. Пытаются пополнять запасы и вести разведку.

На Слобожанском направлении россияне активных наступательных действий не производят. Суммы остаются частично заблокированными, по Харькову ведутся артиллерийские обстрелы.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, успеха не имел.

На Южнобужском направлении оккупанты перешли к оборонительным действиям, предпринимают меры по восстановлению боеспособности, пытаются восстанавливать поврежденную бронированную технику.

В Николаевском направлении, в результате контратаки подразделений Вооруженных Сил Украины, противник вынужден отступить на невыгодные рубежи.

Потери российских оккупантов за день

Украинские военнослужащие за день отбили 13 атак россиян и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Утраты личного состава неприятеля составили около 300 человек (окончательные данные уточняются).

Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

Так, за день, благодаря героическим действиям наших защитников, над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отвергнут.

Тем временем Воздушные силы ВСУ отчитались, что за день уничтожили 1 самолет, 2 вертолета, 6 беспилотников российской армии.

Где идут активные бои

Вражеская авиация продолжает ракетно-бомбовыми ударами разрушать объекты инфраструктуры на территории Украины в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. При этом оккупанты продолжают активно использовать аэродромную сеть республики Беларусь.

Ожидается, что враг продолжит наносить коварные ракетно-бомбовые удары и производить артиллерийские обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины с применением реактивной артиллерии, авиации, высокоточного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.

Ранее "Телеграф" сообщал, как ВСУ используют технику оккупантов.