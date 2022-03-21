Укр

Отпор ВСУ обескуражил россиян: карты боев в Украине на 21 марта

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Украинские военные мужественно продолжают давать отпор противнику
Украинские военные мужественно продолжают давать отпор противнику

Оккупант пытается восполнить потери

На утро 26-го дня войны боевые действия в Украине несколько снизили свою активность, хотя войска противника никуда не уходят и наоборот пытаются укрепиться.

"Телеграф" собрал свежие карты боевых действий на утро понедельника, 21 марта.

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Эксперты Institute for the Study of War утверждают, что оккупанты продолжают сосредотачивать наибольшие силы в киевском направлении, и пытаются дальше окружить столицы с северо-запада, запада и востока.

Однако в целом россияне не ведут заметной активности и занимаются стягиванием сил, решением проблем логистики, добычей провианта, подготовкой к дальнейшим нападениям.

Потому в целом позиции за сутки не изменились.

Без изменений остается и онлайн-карта DeepState:

Карта боевых действий Украина 21.03.2022
Карта боевых действий Украина 21.03.2022

Напомним, что по состоянию на утро 20 марта россияне потеряли в Украине 14,7 уже тысяч личного состава, и цифра эта каждый день растет.

Как сообщал "Телеграф", ранее в окруженный оккупантами Мариуполь приехала команда российских спецназовцев для зачистки города, однако бойцы "Азова" сами их зачистили.

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