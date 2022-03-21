Отпор ВСУ обескуражил россиян: карты боев в Украине на 21 марта
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 4101
Оккупант пытается восполнить потери
На утро 26-го дня войны боевые действия в Украине несколько снизили свою активность, хотя войска противника никуда не уходят и наоборот пытаются укрепиться.
"Телеграф" собрал свежие карты боевых действий на утро понедельника, 21 марта.
Самые свежие и честные новости о войне в Украине читайте на нашем канале в Телеграм
Эксперты Institute for the Study of War утверждают, что оккупанты продолжают сосредотачивать наибольшие силы в киевском направлении, и пытаются дальше окружить столицы с северо-запада, запада и востока.
Однако в целом россияне не ведут заметной активности и занимаются стягиванием сил, решением проблем логистики, добычей провианта, подготовкой к дальнейшим нападениям.
Потому в целом позиции за сутки не изменились.
Без изменений остается и онлайн-карта DeepState:
Напомним, что по состоянию на утро 20 марта россияне потеряли в Украине 14,7 уже тысяч личного состава, и цифра эта каждый день растет.
Как сообщал "Телеграф", ранее в окруженный оккупантами Мариуполь приехала команда российских спецназовцев для зачистки города, однако бойцы "Азова" сами их зачистили.
- Дата публикации
-
- Категория
-