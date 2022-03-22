Диверсанты и не только: в МВД рассказали, сколько преступников задержали с начала вторжения в Украину

Большинство из задержанных пытались совершить преступления против территориальной целостности нашей страны

За 25 дней с начала вторжения россии в Украину, правоохранители выявили более 1,2 тысячи преступлений против нашей страны.

Как сообщил в своем Фейсбук глава МВД Денис Монастырский, большинство из задержанных являются гражданами Украины.

"Некоторые из задержанных приехали с временно оккупированных территорий или из других стран. У кого-то был только вид на жительство. Кое-кто вроде бы постоянно находился в Украине, но изредка пересекал границу с россией, где и был завербован, а впоследствии вернулся выполнять задачи своих хозяев", — написал он.

По его словам, всего с начала войны было зарегистрировано 1271 преступление против национальной безопасности, из них:

922 покушения на территориальную целостность нашей страны;

244 случая государственной измены;

48 диверсий;

57 других преступлений.

Монастырский призвал украинцев обращать внимание на странное поведение людей на улицах, а также за людьми, у которых при себе есть оружие, но не имеющих опознавательных знаков ВСУ или теробороны.

Также он призвал обращать внимание на подозрительные предметы на улицах, вроде оставленных рюкзаков, сумок, продуктов питания или гаджетов.

Как сообщалось ранее, накануне группа диверсантов была задержана в Закарпатской области. При них обнаружили стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты.