Диверсанти і не лише: у МВС розповіли, скільки злочинців затримали від початку вторгнення в Україну

Більшість із затриманих намагалися вчинити злочини проти територіальної цілісності нашої країни.

За 25 днів з початку вторгнення росії в Україну правоохоронці виявили понад 1,2 тисячі злочинів проти нашої країни.

Як повідомив у своєму Фейсбуку голова МВС Денис Монастирський, більшість із затриманих є громадянами України.

"Дехто із затриманих приїхали з тимчасово окупованих територій або з інших країн. У когось був лише посвідка на проживання. Дехто нібито постійно перебував в Україні, але зрідка перетинав кордон із росією, де й був завербований, а згодом повернувся виконувати завдання своїх господарів", — написав він.

За його словами, всього з початку війни було зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки, з них:

922 замахи на територіальну цілісність нашої країни;

244 випадки державної зради;

48 диверсій;

57 інших злочинів.

Монастирський закликав українців звертати увагу на дивну поведінку людей на вулицях, а також за людьми, які мають при собі зброю, але не мають розпізнавальних знаків ЗСУ або тероборони.

Також він закликав звертати увагу на підозрілі предмети на вулицях, на кшталт залишених рюкзаків, сумок, продуктів харчування чи гаджетів.

Як повідомлялося раніше, напередодні група диверсантів була затримана у Закарпатській області. При них виявили стрілецьку зброю, боєприпаси та гранати.