Россияне несут разгромные потери в Украине

Украинские военные за сутки отбили сразу 13 атак российских оккупантов и уничтожили много единиц военной техники рф, из-за чего захватчики сотнями отказываются выполнять приказы о наступлении и уходят с поля боя.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 22 марта, сообщает "Телеграф".

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Отмечается, что в целом обстановка существенно не изменилась, оккупанты по прежнему пытались восстановиться и местами продвинуться, но украинские военные за сутки отбили 13 атак врага, уничтожили 14 танков, восемь БМП, две МТЛБ, три артиллерийские системы, четыре автомобиля, попали в около десятка воздушных целей. Также был уничтожен патрульный катер "Раптор", комплекс радиоэлектронной борьбы и около 300 человек личного состава.

Более того, ВСУ и сами нанесли удары по отдельным направлениям.

У оккупантов большие проблемы с едой, запасов осталось на три дня. Также заканчивается горючее, и наладить трубопроводное сообщение для поставок не удалось.

Идет серьезная пропагандистская работа в отношении белорусов о якобы необходимости войны против Украины.

В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ о ведении боевых действий и на 70 единицах техники покинули район проведения операции.

Россияне также продолжают попытки набрать людей со временно оккупированной территории Луганщины, но те не горят желанием участвовать в войне.

"Показательно то, что мобилизация проводится хаотично, мобилизованные люди распределяются не по специальностям, большинство из них не имеют никакой военной специальности, потому что никогда не проходили военной службы. С гражданами, имеющими российские паспорта подписываются контракты, а те, у которых только "паспорт" псевдореспублики, – оформляется как доброволец", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", всего с начала боевых действий против Украины рф потеряла порядка 15 тысяч человек и почти 500 танков.