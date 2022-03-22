Для войны с Украиной россия собирает "казаков" в Крыму: подробности

У россиян заканчивается "живая сила" для войны с Украиной

Во временно оккупированном Крыму оккупанты активно занимаются формированием так называемых "Крымского и Севастопольского казачьих округов", которые должны объединять российские парамилитарные казачьи образования на соответствующей территории.

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Об этом сообщил представитель Президента Украины в АР Крым.

Целью таких казачьих парамилитарных образований должно стать "несение государственной или иной казачьей службы" в отдельных районах Крыма.

Согласно федеральному закону РФ "о государственной службе российского казачества", такие образования призваны в частности "организовывать военно-патриотическое воспитание призывников и их подготовку к военной службе в РФ и вневоенную подготовку членов говорящих обществ при их пребывании в запасе"; "участвовать в охране общественного порядка, защите Государственной границы РФ, борьбе с терроризмом", — рассказали в представительстве.

Учитывая, что российская армия терпит огромные потери в войне с Украиной, именно так называемые "казачьи подразделения" могут рассматриваться как оперативный резерв для пополнения воинских частей, пояснили в представительстве Президента в Крыму. Или на них могут возлагаться функции подразделений по поддержанию "порядка" в тылу, в условиях привлечения большей части силового блока РФ к войне.

В представительстве напомнили, что "казачьи подразделения" активно участвовали в процессе оккупации Крыма в 2014 году. В частности, были активно вовлечены в похищение и пытки проукраинских активистов на полуострове, разгона проукраинских акций, привлекались оккупационными силами для, по сути, патрулирования городов обнаружение людей, оказывавших сопротивление оккупации.

С целью обеспечения таких подразделений, оккупационные администрации выделяют для их размещения целые имущественные комплексы на территории Крыма, а также определяют места несения службы, — отметили в представительстве Президента.

Но призвали граждан Украины во временно оккупированном Крыму ни в коем случае не участвовать в подобных образованиях и избегать сотрудничества с любыми милитарными или парамилитарными организациями на территории РФ или временно оккупированном Крыму. Это позволит не участвовать в войне против Украины, не быть соучастниками военных преступлений без срока давности и предотвратить риски для собственной жизни и здоровья.

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