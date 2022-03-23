Укр

Беларусь высылает украинских дипломатов: что известно

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
242
Работники посольства вынуждены покинуть республику Новость обновлена 23 марта 2022, 15:33
Работники посольства вынуждены покинуть республику

Руководство страны обвинило украинских дипломатов в шпионаже

Беларусь закрывает генконсульство в Бресте и планирует в ближайшие 72 часа выслать почти всех украинских дипломатов, так как подозревает их в сборе сведений о военных объектах республики.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Информацию о сокращении количества работников в среду, 23 марта, обнародовали в Министерстве иностранных дел РБ.

Согласно официальным сведениям, в посольстве в Минске могут остаться только пять дипломатов из более 20 работающих сейчас.

Высылка происходит на фоне шпионско-дипломатического скандала между Беларусью и Украиной, россией и Польшей.

Речь идет о том, что во вторник, 22 марта в КГБ республики официально заявили, что несколько дипломатов посольства Украины якобы являются кадровыми работниками спецслужб, которые долгое время занимались сбором и "сливом" конфиденциальной информации относительно военных объектов, расположенных на территории Белоруси.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Польша приняла решение по высылке 45 российских дипломатов, которым уже успели объявить о подозрениях в шпионаже из-за военной агрессии российской федерации против Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Дипломаты
Российский кровавый диктатор всерьез становится целью для своих же
Новости России
Олигархи в россии уже думают над убийством путина - разведка
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российский кровавый диктатор всерьез становится целью для своих же
Олигархи в россии уже думают над убийством путина - разведка
Дата публикации
Категория
Президент подчеркнул, что РФ вторжением в Украину дестабилизировала весь мир
Зеленский рассказал Японии, что та может сделать против россии
Дата публикации
Категория
сергей шойгу не появляется на публике уже вторую неделю
шойгу таинственно исчез: в рф обратили внимание на странность
Дата публикации
Категория
Оккупанты поражены тем, как живут украинцы: перехват разговора
Оккупанты поражены тем, как живут украинцы: перехват разговора
Дата публикации
Категория
Украина 28-й день отражает российское нападение
Война — день 28: россия уже потеряла в Украине больше, чем за все годы в Афгане, но продолжает агрессию