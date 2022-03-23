Беларусь высылает украинских дипломатов: что известно

Руководство страны обвинило украинских дипломатов в шпионаже

Беларусь закрывает генконсульство в Бресте и планирует в ближайшие 72 часа выслать почти всех украинских дипломатов, так как подозревает их в сборе сведений о военных объектах республики.

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Информацию о сокращении количества работников в среду, 23 марта, обнародовали в Министерстве иностранных дел РБ.

Согласно официальным сведениям, в посольстве в Минске могут остаться только пять дипломатов из более 20 работающих сейчас.

Высылка происходит на фоне шпионско-дипломатического скандала между Беларусью и Украиной, россией и Польшей.

Речь идет о том, что во вторник, 22 марта в КГБ республики официально заявили, что несколько дипломатов посольства Украины якобы являются кадровыми работниками спецслужб, которые долгое время занимались сбором и "сливом" конфиденциальной информации относительно военных объектов, расположенных на территории Белоруси.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Польша приняла решение по высылке 45 российских дипломатов, которым уже успели объявить о подозрениях в шпионаже из-за военной агрессии российской федерации против Украины.