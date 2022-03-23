Укр

В Энергодаре местные жители сняли флаг российских оккупантов и сожгли его (видео)

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Энергодар продолжает сопротивляться оккупантам Новость обновлена 23 марта 2022, 16:06
Энергодар продолжает сопротивляться оккупантам

Местные жители демонстрируют свой протест российскому режиму

Во временно оккупированном Энергодаре местные жители сняли флаг, водруженный российскими оккупантами, с флагштока на площади и на том же месте сожгли его.

Об этом сообщает Энергоатом, ссылаясь на очевидцев.

"Энергодарцы не собираются принимать рашистский режим и жить под гнетом. Жители Энергодара повалили флагшток с красной тряпкой, которую повесили рашистские оккупанты, и сожгли ее. Респект отважным энергодарцам", — говорится в сообщении "Энергоатома".

Как сообщал "Телеграф", ранее российские оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией. ЗАЭС — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области рядом с городом Энергодар. Это самая большая в Европе и шестая в мире атомная электростанция.

Теги:
#Война #Энергодар
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