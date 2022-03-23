Сколько украинцев остались без работы из-за войны: цифры поражают

Социологи рассказали о ситуации с работой украинцев в условиях войны

В связи с вторжением российских войск в мирную страну многие украинцы потеряли не только свою недвижимость, но и основные источники своего дохода. Чувства безопасности нет, однако необходимость жить на что-то сегодня как никогда актуальна.

О том, что 53% трудоустроенных украинских граждан потеряли работу из-за войны, стало известно в свежем опросе группы "Рейтинг".

Почему России не выиграть войну против Украины?

22% работают в обычном режиме, 21% – удаленно или частично, только 2% – нашли себе новую работу.

Кроме того, почти половина украинцев (52%) – сообщили, что их экономическое положение значительно ухудшилось. 28% говорит, что их ситуация скорее ухудшилась. Лишь у 18% она не изменилась.

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Также 40% опрошенных считают, что их сбережений хватит всего на месяц.

Если вы находитесь в поисках работы, будьте внимательны к предлагаемым вакансиям. Так, российские оккупанты размещают на украинских сайтах по поиску работы объявления для украинских водителей. После согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к исполнению преступлений.