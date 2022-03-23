Укр

Сколько украинцев остались без работы из-за войны: цифры поражают

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Война оказала влияние на все сферы жизни украинцев Новость обновлена 23 марта 2022, 20:21
Война оказала влияние на все сферы жизни украинцев

Социологи рассказали о ситуации с работой украинцев в условиях войны

В связи с вторжением российских войск в мирную страну многие украинцы потеряли не только свою недвижимость, но и основные источники своего дохода. Чувства безопасности нет, однако необходимость жить на что-то сегодня как никогда актуальна.

О том, что 53% трудоустроенных украинских граждан потеряли работу из-за войны, стало известно в свежем опросе группы "Рейтинг".

Почему России не выиграть войну против Украины?

22% работают в обычном режиме, 21%удаленно или частично, только 2%нашли себе новую работу.

Кроме того, почти половина украинцев (52%) – сообщили, что их экономическое положение значительно ухудшилось. 28% говорит, что их ситуация скорее ухудшилась. Лишь у 18% она не изменилась.

Также 40% опрошенных считают, что их сбережений хватит всего на месяц.

Если вы находитесь в поисках работы, будьте внимательны к предлагаемым вакансиям. Так, российские оккупанты размещают на украинских сайтах по поиску работы объявления для украинских водителей. После согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к исполнению преступлений.

Теги:
#Украина #Рынок труда #Работа #Война #Трудоустройство
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