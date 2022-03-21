Россияне нанимают водителей в Украине: признаки опасных вакансий

Дальнобойщикам стоит бы осторожнее при выборе вакансий на работу.

С 19 марта на украинских сайтах по поиску работы зафиксировали стремительный спрос на работу дальнобойщиков. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает украинских водителей тщательно и осторожно выбирать объявления о работе, ведь в сети появилось много опасных вакансий, которые связаны с правительством россии.

Предупреждение появилось в телеграм-канале Центра противодействия дезинформации.

"Поскольку у россиян есть проблемы с перевозкой опасных грузов в Украине, они плохо знают местность и при этом планируют дальнейшее продвижение, поэтому они решили привлекать для перевозок украинцев. После согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к исполнению преступлений." — говорится в сообщении.

Признаки опасных вакансий:

Работа на линии России – Украина; в Белоруссии; на линии Беларусь – Украина; работа в Грузии, Армении и на ВТО.

Опыт работы на цистернах/бензовозах (для поставки горючего войскам РФ).

Опыт работы на рефрижераторах (предположительно для перевозки тел погибших).

Знание дорог в определенных областях Украины.

Также Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опубликовал перечень ссылок на опасные вакансии рф для рекрутинга украинцев с целью исполнения военных преступлений.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинским защитникам удалось разбомбить целую колонну российских нацистов под Прилуками. Кроме того, в преддверии бойцы спецподразделения Украины совместно с представителями Грузинского легиона уничтожили колонну российской боевой техники.