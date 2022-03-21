Россияне нанимают водителей в Украине: признаки опасных вакансий
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Дальнобойщикам стоит бы осторожнее при выборе вакансий на работу.
С 19 марта на украинских сайтах по поиску работы зафиксировали стремительный спрос на работу дальнобойщиков. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает украинских водителей тщательно и осторожно выбирать объявления о работе, ведь в сети появилось много опасных вакансий, которые связаны с правительством россии.
Предупреждение появилось в телеграм-канале Центра противодействия дезинформации.
"Поскольку у россиян есть проблемы с перевозкой опасных грузов в Украине, они плохо знают местность и при этом планируют дальнейшее продвижение, поэтому они решили привлекать для перевозок украинцев. После согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к исполнению преступлений." — говорится в сообщении.
Признаки опасных вакансий:
- Работа на линии России – Украина; в Белоруссии; на линии Беларусь – Украина; работа в Грузии, Армении и на ВТО.
- Опыт работы на цистернах/бензовозах (для поставки горючего войскам РФ).
- Опыт работы на рефрижераторах (предположительно для перевозки тел погибших).
- Знание дорог в определенных областях Украины.
Также Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опубликовал перечень ссылок на опасные вакансии рф для рекрутинга украинцев с целью исполнения военных преступлений.
Ранее "Телеграф" сообщал, как украинским защитникам удалось разбомбить целую колонну российских нацистов под Прилуками. Кроме того, в преддверии бойцы спецподразделения Украины совместно с представителями Грузинского легиона уничтожили колонну российской боевой техники.
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