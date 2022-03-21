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Росіяни наймають водіїв в Україні: ознаки небезпечних вакансій

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Росіяни наймають водіїв в Україні: ознаки небезпечних вакансій Новина оновлена 21 березня 2022, 12:23

Дальнобійникам варто бути обережнішими при виборі вакансій на роботу.

З 19 березня на українських сайтах із пошуку роботи зафіксували стрімкий попит на роботу далекобійників. Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає українських водіїв ретельно та обережно обирати оголошення про роботу, адже у мережі з’явилося багато небезпечних вакансій, пов’язаних із урядом росії.

Попередження з’явилося у телеграм-каналі Центру протидії дезінформації.

"Оскільки росіяни мають проблеми з перевезенням небезпечних вантажів в Україні, вони погано знають місцевість і при цьому планують подальше просування, тому вони вирішили залучати для перевезень українців. Після згоди на вакансію можливе попадання в заручники і примус до виконання злочинів." — йдеться в повідомленні.

Ознаки небезпечних вакансій:

  • Робота на лінії росія – Україна; у Білорусі; на лінії білорусь – Україна; робота в Грузії, Вірменії та на СОТ.
  • Досвід роботи на цистернах/бензовозах (для постачання пального військ рф).
  • Досвід роботи на рефрижераторах (імовірно для перевезення тіл загиблих).
  • Знання доріг у певних областях України.

Також Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував перелік посилань на небезпечні вакансії росії для рекрутингу українців з метою виконання військових злочинів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українським захисникам вдалося розбомбити цілу колону російських нацистів під Прилуками. Крім того, напередодні бійці спецпідрозділу України спільно із представниками Грузинського легіону знищили колону російської бойової техніки.

Теги:
#Росія #Робота #Вакансія
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