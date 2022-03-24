Украинцы вспоминают первый день войны: не могли поверить, что это происходит с нами

Украинцы имеют немало планов на будущее, которые обязательно сбудутся

С начала войны с Россией Украину отделяет 29 неполных дней, почти месяц. В четверг, 24 марта, многие украинцы решили вспомнить, а что именно делали в феврале, накануне объявления кровавым диктатором Владимиром Путиным бессмысленной "спецоперации".

"Телеграф" решил сделать небольшую подборку размышлений в стиле "до-после", чтобы продемонстрировать, насколько жители разных регионов действительно схожи в своих переживаниях и отношении к войне.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Так, по словам журналиста-расследователя "Украинской правды" Михаила Ткача, 24 февраля он приехал домой, сидел на кухне и размышлял о том, что война из России просто не может произойти. Однако подобному не удалось осуществиться из-за имперских амбиций путина, впрочем, Ткач считает, что россии осталось недолго.

Телеведущая Екатерина Осадчая поделилась в Facebook своим последним довоенным селфом. Также она рассказала свою историю знакомства с войной – когда, как и миллионы других украинцев по всей стране, проснулась от звуков мозговых взрывов.

"Мы провели вечер 23-го в работе, снимали сюжеты "Світського жииття", которым не суждено было выйти в эфир. Мы праздновали премьеру кино "Мавка" и планировали выходные, кто к кому в гости, — вспоминает Осадчая. — Утром действительно рано встали, но уже не по делам… В очереди на заправке 24-го в кармане нашла серьги со съемок, и с этого вечера меня уже отделяла вечность…"

Вспоминает утро 24 февраля блоггер и автор Руслан Сан-Марино. По его словам, накануне он все никак не мог уснуть, ведь словно предчувствовал, что россия может что-нибудь сделать.

"Это была ночь с 23 февраля на 24-е, когда орки праздновали день создания своей армии. Из опыта предыдущих лет хорошо знал, что что-то плохое всегда начинается на какие-то так называемые праздники вставшей с колен. Кроме того, очень хорошо помнил, что расстрел Майдана и оккупация Крыма в 2014-м начались именно после завершения зимней Олимпиады в Сочи. Накануне так же закончилась зимняя Олимпиада-2022 в Пекине. Была надежа, что все это блеф и шантаж, но срочная эвакуация посольств западных стран и США говорили о том, что все серьезно", — пишет блогер.

Кроме того, он рассказал, как именно проснулся в первый день войны, и как "руководил" членами семьи, чтобы точно уберечь каждого. И, конечно, поделился самыми первыми "звуками войны", которые сам запечатлел на камеру.

О вечере 23 февраля с определенной ностальгией вспоминает журналистка Екатерина Данилина-Левочка. В это время она посещала с братом концерт группы "Бумбокс", подпевая любимым хитам, и строила планы на будущее. Внезапная война перечеркнула все — и солист группы Андрей Хливнюк оказался в теробороне, а вся Украина — в огне.

Бизнесмен Роман Пелех считает, что за последний почти месяц украинцы сильно изменились. Даже в словах "Слава Украине" появился новый, дополнительный смысл.

Своими воспоминаниями поделился и народный депутат от "Европейской солидарности" Александр Гончаренко. Он вспомнил, что утром 24 февраля его разбудила звонком жена, которая и сообщила, что по всей стране слышны взрывы, а Путин начал войну.

"Первые дни не хотелось ни спать, ни есть. Часы летели в постоянной деятельности. Периодически накатывала усталость. Но самым трудным для меня оказался день в конце третьей недели, когда внезапно в моей работе наступило затишье. И все то, что я утопил в постоянной работе, полезло в голову", — говорит нардеп.

"Телеграф" также приобщается к своеобразному флешмобу и предлагает желающим вспомнить, как прошли первые несколько дней войны. Для этого можно посмотреть наш текстовый онлайн, который мы вели в течение 24-25 февраля, фиксируя все самые главные события.