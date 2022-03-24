Требовали оружие в обмен на сыновей: в Харьковской области оккупанты начали похищать детей

В Украине фиксируют первые случаи похищения детей оккупантами из россии

В Харьковской области, часть которой временно находится под натиском войск российской федерации, захватчики склоняют коллаборационистов к похищению детей, чтобы в дальнейшем терроризировать местных жителей.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Соответствующие сведения в четверг, 24 марта, обнародовал пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Согласно данным, которые удалось установить бойцам оперативных подразделений, несколько человек, согласившихся сотрудничать с захватчиками, под давлением оккупантов похитили двоих детей у жителя одного из городов Харьковщины. Таким образом, россияне решили терроризировать мужчину, чтобы тот отдал оружие, найденное на местах боевых действий.

"Хозяина дома экспроприаторы не нашли, поэтому по согласованию с российскими офицерами, забрали двух его несовершеннолетних сыновей. Их отец как раз уехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодовалого внука. ", — говорится в тексте публикации.

Читайте также: Категория Блоги/мнения В эти страшные дни как никогда важно заботиться об эмоциональном состоянии детей Скоро мы сможем показать всему миру чрезвычайную историю борьбы нашей страны, историю, полную веры и жизни, считает ведущая и актриса Лилия Ребрик

Также отмечается, что приспешники орков шантажировали мужчину во время телефонного разговора и обещали отдать детей в обмен на две единицы оружия. Зато отец сообщил рашистам, что на самом деле он нашел только один автомат и готов отдать его в обмен на малышей, однако окупанты заявили, что за один калаш готовы отдать только одного сына, или "придется договариваться".

"Этот пример – очередное доказательство, что россия презирает правила ведения войны и грубо нарушает нормы Международного права, а преступления, совершаемые российской федерацией, соизмеримы с преступлениями Гитлера ", — подчеркнули Госпогранслужбе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за систематической бомбардировки российской армией гражданской инфраструктуры украинских городов, в том числе жилых кварталов, садов, школ и больниц, в Украине погибло более сотни детей.