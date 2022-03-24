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Требовали оружие в обмен на сыновей: в Харьковской области оккупанты начали похищать детей

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Похищение детей оккупантами Новость обновлена 24 марта 2022, 20:55
Похищение детей оккупантами

В Украине фиксируют первые случаи похищения детей оккупантами из россии

В Харьковской области, часть которой временно находится под натиском войск российской федерации, захватчики склоняют коллаборационистов к похищению детей, чтобы в дальнейшем терроризировать местных жителей.

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Соответствующие сведения в четверг, 24 марта, обнародовал пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Согласно данным, которые удалось установить бойцам оперативных подразделений, несколько человек, согласившихся сотрудничать с захватчиками, под давлением оккупантов похитили двоих детей у жителя одного из городов Харьковщины. Таким образом, россияне решили терроризировать мужчину, чтобы тот отдал оружие, найденное на местах боевых действий.

"Хозяина дома экспроприаторы не нашли, поэтому по согласованию с российскими офицерами, забрали двух его несовершеннолетних сыновей. Их отец как раз уехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодовалого внука. ", — говорится в тексте публикации.

Также отмечается, что приспешники орков шантажировали мужчину во время телефонного разговора и обещали отдать детей в обмен на две единицы оружия. Зато отец сообщил рашистам, что на самом деле он нашел только один автомат и готов отдать его в обмен на малышей, однако окупанты заявили, что за один калаш готовы отдать только одного сына, или "придется договариваться".

"Этот пример – очередное доказательство, что россия презирает правила ведения войны и грубо нарушает нормы Международного права, а преступления, совершаемые российской федерацией, соизмеримы с преступлениями Гитлера ", — подчеркнули Госпогранслужбе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за систематической бомбардировки российской армией гражданской инфраструктуры украинских городов, в том числе жилых кварталов, садов, школ и больниц, в Украине погибло более сотни детей.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Похищение #Діти
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