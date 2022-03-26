Зеленский призвал к масштабной мировой реформе

Ядерный статус не должен служить государству разрешением на любую несправедливость против других стран, убежден Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 20 Дохийском международном форуме и призвал к созданию реальной реформы механизмов ООН для обеспечения гарантий безопасности стран.

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Об этом глава государства заявил в субботу, 26 марта, во время своего очередного видеообращения, — пишет "РБК-Украина".

"Нам нужна реальная реформа международных институтов, механизмов ООН, чтобы обеспечить безопасность, чтобы тот, кто в 28 раз больше не думал, что может позволить себе все, что угодно и чтобы ядерный статус не служил государству разрешением на любую несправедливость против других государств ", — заявил президент.

Следует также отметить, что во время своего выступления на форуме в Дохе Зеленский подчеркнул и то, что украинское государство является одним из важнейших экспортеров продовольствия, поэтому отсутствие экспорта из-за войны с россией может понести тяжелые последствия для других стран.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время саммита G7 и Европейского союза президент Владимир Зеленский выступил перед мировыми лидерами с призывом заставить российскую федерацию остановить войну в Украине.