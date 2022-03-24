Зеленский рассказал "Большой семерке", какой должна быть свобода (видео)

Президент Украины обратился к к представителям G7

В четверг, 24 марта, на 29-й день российско-украинской войны Владимир Зеленский принял участие в саммите G7 и Европейского союза. Президент Украины выступил перед мировыми лидерами с требованием заставить россию остановить войну.

В своем обращении глава государства рассказал о преступлениях рф на территории Украины, о незаконно депортированных гражданах, похищениях детей, уничтоженных городах, а также про экономическое давление на рф и помощь Украине. При этом Зеленский четко дал понять лидерам европейских стран, какой должна быть свобода в Украине.

"Свобода должна быть вооруженной. Жизнь должна победить смерть", — заявил президент.

Кроме того, Зеленский предупредил, что из-за непрекращающейся войны в Украине может произойти глобальный продовольственный кризис. Чем дольше не будет мира на украинской земле, тем меньше продовольствия из Украины получит мировой рынок.

"Во многих странах Азии, Африки, даже в Европе могут возникнуть чрезвычайные проблемы с доступом к базовым продуктам, с ценами на продовольствие", — отметил президент.

Чтобы этого не произошло, Украина требует от своих западных партнеров еженедельно ужесточать санкции против российской агрессии, пока она не остановится и не вернет мир украинцам; принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины.

"Мы предложили создать такое объединение – U-24. Я предлагаю вам участие в таком проекте обновления. Я уверен, что это будет в наших общих интересах", — заявил Зеленский.

Отметим, что это уже второе обращение Зеленского к ЕС, впервые он обратился 24 февраля — в день полномасштабного вторжения россии. Также власти не единожды просили обеспечить беспилотную зону над Украиной.

В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что небо над Украиной НАТО закрывать не будут, так как боятся конфронтации с россией.