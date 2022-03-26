Арестович обратился к украинцам с просьбой насчет кадыровцев и мусульман

Арестович отметил, что множество мусульман по всему миру помогают украинцам

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал не путать чеченцев с кадыровцами и не оскорблять мусульман. В рядах ВСУ сражается много людей, которые исповедуют ислам, подчеркнул он.

Об этом он заявил в своем видеообращении от 26 марта.

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"Я хочу поговорить с вами сегодня насчет угроз зашивать кадыровцев в свиные шкуры, накормить салом, напоить водкой. Вы этим обижаете всех мусульман мира, очень многие страны и общества которых помогают нам. Это во-первых. Во-вторых, вы обижаете своих боевых товарищей, мусульман Украины и мусульман из других стран мира, которые участвуют вместе с нами в боях. Поэтому давайте различать чеченцев и кадыровцев и давайте не оскорблять мусульман по религиозному признаку", — отметил Арестович.

"Я вам приведу кавказскую пословицу. Говорят, она чеченская. "Мужчина – это не тот, кто умеет воевать. Мужчина – это тот, кто точно знает, кто его враг", — добавил советник главы ОП.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что "кадыровцев" в Днепре решили хоронить в свиных шкурах. Для "кадыровцев", которые исповедуют ислам, очень унизительно быть похороненым в свиной шкуре, ведь по правилам религии верующим нельзя есть свинину. В Коране свинья считается нечистым животным, она даже считалась неподходящим животным для ритуальных жертвоприношений. Более того, мясо свиньи очень схоже с человеческим.