Укр

В россии жутко испугались интервью с Зеленским

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Владимир Зеленский Новость обновлена 27 марта 2022, 20:07
Владимир Зеленский

Роскомнадзор угрожает российским сайтам, которые опубликовали интервью Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 27 марта на 32-й день полномасштабного вторжения рф в Украину впервые пообщался с российскими СМИ после начала войны. В россии взялись за издания, которые опубликовали данное интервью.

Об этом сообщает Роскомнадзор на своем telegram-канале.

В воскресенье главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь и корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев провели онлайн-разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Роскомнадзор предупредил все российские сайты о последствиях публикации данного интервью.

"Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского. Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования", — сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Зеленский #Война с Россией
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