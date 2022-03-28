Украинская разведка выложила секретные данные о российских шпионах в Европе

В свободном доступе оказались секретные сведения о 620 агентах ФСБ ооссии

В понедельник, 28 марта, представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнародовали список работников федеральной службы безопасности россии, которые вовлечены в преступную деятельность рф в разных уголках Европы.

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Сведения о 620 шпионах из российской федерации появились на официальном портале Генерального управления разведки Украины.

"Каждый европеец должен знать их имена… Список из 620 сотрудников содержит имена, информацию о месте работы, адресах регистрации, паспортных данных", — отмечается в тексте сообщения ГУР.

С полным списоком шпионов ФСБ россии, которые являются прямыми участниками преступлений российской федерации на европейских территориях, можно ознакомиться по ссылке ЗДЕСЬ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Марину Освянникову, "засветившуюся" в прямом эфире одного из ведущих российских телеканалов с антивоенным плакатом "Нет войне", теперь называют "агентом кремля", ведь подозревают в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности россии.