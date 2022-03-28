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Українська розвідка виклала секретні дані про російських шпигунів у Європі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Список російських шпигунів від ФСБ України Новина оновлена 28 березня 2022, 15:22
Список російських шпигунів від ФСБ України

У вільному доступі опинилися секретні відомості про 620 агентів ФСБ росії

У понеділок, 28 березня, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднили список працівників федеральної служби безпеки росії, які залучені до злочинної діяльності рф у різних куточках Європи.

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Відомості про 620 шпигунів з російської федерації з`явилися на офіційному порталі Генерального управління розвідки України.

"Кожен європеєць повинен знати їхні імена… Список із 620 співробітників містить імена, інформацію про місце роботи, адреси реєстрації, паспортні дані", — зазначається в тексті повідомлення ГУР.

Із повним списоком агентів ФСБ росії, які є прямими учасниками злочинів російської федерації на європейських теренах, можна ознайомитись за посиланням ТУТ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Марину Освяннікову, яка "засвітилася" у прямому ефірі одного з провідних російських телеканалів із антивоєнним плакатом "Ні війні", тепер називають "агентом кремля", адже підозрюють у роботі на Федеральну службу безпеки росії.

Теги:
#Європа #Росія #Розвідка #ФСБ #Шпигун
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