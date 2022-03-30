Начало апреля в Украине будет дождливым, местами возможны грозы

В отдельных регионах ожидается мокрый снег

В Украине в ближайшие дни испортится приятная весенняя погода, успевшая порадовать многих, несмотря на ужасы кровавой войны. Совсем скоро приятное солнечное тепло сменится сильными дождями, снегом, а местами даже первыми грозами.

Каким будет завершение марта и начало апреля в разных регионах страны, рассказывает "Телеграф" со ссылкой на ресурс weather.com.

Несмотря на ощутимое похолодание и обильные осадки, прогнозируемые синоптиками, особенно температурный фон в Украине измениться не должен. Практически по всей местности страны столбики термометров практически не планируют опускаться отметки ниже +10°С днем.

Киев

В столице апрель начнется весьма прохладно. В воскресенье, 3 марта, ночью даже возможны небольшие заморозки – до минус 2 градусов Цельсия. В темное время суток температура может держаться на уровне нескольких градусов с отметкой плюс. Впрочем, после первых нескольких дней тепло все равно начнет возвращаться в Киев.

Вероятно, этому будут помогать ливневые дожди, которые начнутся уже с четверга, 31 марта.

Днепр

Конец марта для днепрян будет еще сухим, но очень ветреным. Кое-где ожидаются порывы ветра до 35-40 км/час. В субботу, 2 апреля, в регионе могут прозвучать первые весенние грозы, после чего погода также изменится и начнутся дожди.

Харьков

Несмотря на очень высокие как для конца марта температуры — +19-21 градус тепла днем — Харьков также ожидают затяжные дожди. Они начнутся еще в четверг, а вот субботние грозы принесут частичное похолодание. Первые апрельские дни снизят ночные температуры до минимальных теплых показателей, а иногда и до заморозков -1°С.

Одесса

Не минуют осадки и юг страны. Завершение марта и первый день апреля в Одесской области будет весьма ветреным, но осадки маловероятны. Начало дождливого периода прогнозируется на выходные, температура воздуха также существенно снизится.

Львов

На Западе, ожидаемо, будет холоднее, чем во всех других регионах. Так, во Львовской области апрель может начаться с холодов до -4°С. Осадки также ожидаются, впрочем, с воскресенья местные жители рискуют увидеть не только дождь, но и снег, местами мокрый.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой, по мнению народного синоптика, будет погода на Пасху и порадует ли она украинцев в это непростое время.