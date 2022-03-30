Початок квітня в Україні буде дощовим, подекуди можливі грози

В окремих регіонах очікується мокрий сніг

В Україні найближчими днями зіпсується приємна весняна погода, котра встигла порадувати багатьох попри жахіття кривавої війни. Зовсім скоро приємне сонячне тепло зміниться сильними дощами, снігом, а подекуди навіть першими грозами.

Яким буде завершення березня та початок квітня у різних регіонах країни, розповідає "Телеграф" із посиланням на ресурс weather.com.

Попри відчутне похолодання та рясні опади, котрі прогнозують синоптики, особливо температурний фон в Україні змінитися не має. Майже по всій території країни стовпчики термометрів майже не планують опускатися позначки нижче +10°С вдень.

Київ

У столиці квітень розпочнеться вельми прохолодно. У неділю, 3 березня, вночі навіть можливі невеликі заморозки — до мінус 2 градусів Цельсія. Загалом у темний час доби температура може триматися лише на рівні кількох градусів із позначкою плюс. Втім після перших кількох днів тепло все одно почне повертатися до Києва.

Ймовірно, цьому неабияк допомагатимуть зливові дощі, що розпочнуться уже з четверга, 31 березня.

Дніпро

Кінець березня для дніпрян буде ще сухим, але вельми вітряним. Подекуди очікуються пориви вітру до 35-40 км/годину. У суботу, 2 квітня, в регіоні можуть прозвучати перші весняні грози, після чого погода також дещо зміниться і почнуться дощі.

Харків

Попри вельми високі як для кінця березня температури — +19-21 градус тепла вдень — на Харків також очікують затяжні дощі. Вони почнуться ще у четвер, а от суботні грози принесуть із собою часткове похолодання. Перші квітневі дні знизять нічні температури до мінімальних теплих показників, а подекуди — і до заморозків -1°С.

Одеса

Не оминуть опади і південь країни. Завершення березня та перший день квітня на Одещині буде вельми вітряним, але опади малоймовірні. Початок дощового періоду прогнозують на вихідні, температура повітря також суттєво знизиться.

Львів

На Заході, очікувано, буде холодніше, аніж у всіх інших регіонах. Так, на Львівщині квітень може розпочатися із холодів до -4°С. Опади також очікуються, втім з неділі місцеві жителі ризикують побачити не лише дощ, а й сніг, подекуди мокрий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою, на думку народного синоптика, буде погода на Великдень та чи порадує вона українців у цей непростий час.