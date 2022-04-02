Укр

В войне виноват один путин? В сети задали четкий вопрос относительно россиян

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
998
кровавый агрессор путин Новость обновлена 02 апреля 2022, 18:27
кровавый агрессор путин

В сети подняли вопрос относительно вторжения россии

В связи с полномасштабным вторжением россии в Украину в оппозиционных российских СМИ, а также иногда на Западе звучит тезис о том, что "в войне виноват путин, а не российский народ". В Украине же этот тезис вызывает вполне определенную реакцию.

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Так, пользователь сети "Дядюшка Шу" на своей странице в "Твиттере" задался вопросом "как так выходит, что виноват в войне с Украиной один только путин, а мародёрят, насилуют и убивают там "простые русские мальчики""?

Публикация в соцсети
Публикация в соцсети

В комментариях под публикацией пользователи сети отмечают, что виновны абсолютно все жители россии, которые на протяжении многих лет поддерживали кровавого лидера. Есть и такие, кто уверяет, что, если бы не путин, то "обычные российские мальчики" не оказались бы на войне в Украине и отмечают, что именно он виновник ада, развернувшегося на украинских землях.

Отдельные пользователи отмечают, что большинство российских солдат, прибегающих к мародерству в украинских городах, уже давно "не мальчики" и имеют за спиной многодетную семью, которую нужно одеть и накормить. Именно это, по их мнению, подтверждает бедность российского населения и отсутствие самого необходимого — цивилизованной работы и соответствующей зарплаты.

Реакция пользователей сети на публикацию
Реакция пользователей сети на публикацию

Стоит отметить, что большинство из тех, кто прокомментировал публикацию, все же придерживаются мнения, что в войне россии с Украиной виновен не только президент владимир путин, но и все население российской федерации, поддерживающее эту мнимую "спецоперацию".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Марина Овсянникова, которая "засветилась" в прямом эфире одного из российских телеканалов с антивоенным плакатом, обвинила во вторжении в Украину исключительно кровавого диктатора владимира путина.

Теги:
#Украина #Россия #Путин #Война
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