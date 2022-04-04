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Отец российского полковника обратился из Николаева к оккупантам: "Это большое преступление против человечества" (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Украинский пенсионер, отец российского военнослужащего Новость обновлена 04 апреля 2022, 14:43
Украинский пенсионер, отец российского военнослужащего

Он призвал российских военных не выполнять преступные приказы

Отец уроженца украинского города Николаева Игоря Лымаря, который на сегодняшний день занимает должность полковника и заместителя командующего 45-й армией военно-воздушных сил рф и противовоздушных сил северного флота вооруженных сил россии, обратился к российским военнослужащим и призвал их прекратить воевать с Украиной.

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Соответствующее видеообращение было обнародовано на Ютуб-канале "Novosti-n".

78-летний военный пенсионер Михаил Иванович Лымарь, живущий сейчас в маленьком частном домовладении в Николаеве, почти каждый день наблюдает над тем, как над его домом пролетают российские ракеты. Эти снаряды запущены армией, в которой одну из высоких должностей занимает его родной сын — полковник Игорь Лымарь.

русский полковник
русский полковник

Теперешний высокопоставленный российский военнослужащий родился в Николаеве. Там же окончил школу, работал на судостроительном заводе "Океан", а после поступал в Орджоникидзевское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО имени генерала армии Плиева.

Насмотревшись на ужасы и бесчеловечные поступки русской армии, уничтожающей мирное население Украины, Михаил Иванович не смог молчать. Он обратился ко всем российским военным и призвал их не выполнять фашистских приказов кровавого президента путина и хорошо задуматься над тем, какие зверства они совершают на украинской земле.

Что касается так называемой "спецоперации", то ее пенсионер назвал преступлением:

"Это преступление, большое преступление против человечества, и никакая это не спецоперация… Слушая информацию из некоторых наших населенных пунктов, в частности Мариуполя, то, по моему мнению, даже немецкие фашисты такого не совершали, как они творят ", — сказал отец российского полковника.

Михаил Лымарь также добавил, что, несмотря на мощные наступления россиян, он все же верит в победу украинской армии и отметил отвагу и мощь, с которой она защищает свою Родину.

Отец полковника армии РФ, проживающий в Николаеве, обратился к российским военным, вторгшимся в Украину

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне, российские нацисты в очередной раз обстреляли многострадальный Николаев, нанеся по городу несколько ракетных ударов. В результате вражеского обстрела пострадали 14 мирных людей, среди которых есть ребенок.

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#Украина #Россия #Обращение #Відео
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