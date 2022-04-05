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Как и где сейчас работают "Новая почта" и "Укрпочта": карты отделений

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Почтовые отделения продолжают работать в тылу Новость обновлена 05 апреля 2022, 15:03
Почтовые отделения продолжают работать в тылу

Отделения "Новой почты" и "Укрпочты" открыты практически во всех регионах страны

В условиях войны почта в Украине продолжает работать, хотя и с некоторыми ограничениями. Там, где это возможно, "Укрпочта" и "Новая почта" возобновляют работу отделений, расположенные вблизи зоны боевых действий.

"Телеграф" рассказывает, какие отделения почтовых операторов открыты, а также, где можно узнать график работы каждого из отделений.

Где работают почтовые отделения в Украине

Отслеживать информацию о работе "Укрпочты" и "Новой почты" удобно по онлайн-карте от OPIR с помощью соответствующих фильтров. На карту нанесены все открытые отделения почтовых операторов на сегодня в городах Украины, а также указаны данные о режиме их работы.

Открытые отделения "Укрпочты" в Украине
Открытые отделения "Укрпочты" в Украине
Открытые отделения "Новой почты" в Украине
Открытые отделения "Новой почты" в Украине

График работы "Новой почты"

Отыскать нужное отделение почтового оператора "Новая почта" также можно с помощью карты Google. Вместе с тем в "НП" предлагают узнавать, где находится ближайшее почтовое отделение через чат-бот в Телеграм.

Узнать график работы конкретного отделения в своем городе можно воспользовавшись соответствующей функцией на сайте компании, а также на сайте компании по этой ссылке.

Актуальная карта работающих отделений и почтоматов "НП"
Актуальная карта работающих отделений и почтоматов "НП"

График работы "Укрпочты"

Что касается "Укрпочты", то по состоянию на 4 апреля у них работало 2702 стационарных отделений по всей Украине. Кроме того, у компании работают 265 передвижных отделений.

Узнать график работы в своем населенном пункте можно на сайте компании.

Карта работы Укрпочты на 4 апреля
Карта работы Укрпочты на 4 апреля

Добавим, что украинские компании "Укрпочта" и "Новая почта" продолжают работать даже несмотря на продолжающееся полномасштабное вторжение россии в нашу страну. Поэтому графики работы отделений в отдельных районах Украины могут меняться каждый день.

Теги:
#Укрпочта #Почта #Новая почта
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