Укр

Больше нет позиций: испуганный военный рф случайно навел удар ВСУ на сослуживцев (фото, видео)

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Оккупант четко показал, где притаились его друзья
Оккупант четко показал, где притаились его друзья

Опорного пункта, несколько военных авто и личного состава рф там больше нет

Российский военный испугался украинского беспилотника и стал от него убегать к своим сослуживцам, благодаря чему открыл защитникам Украины расположение своих позиций, — их больше нет.

Видео и фото с места событий опубликовал бывший криворожский депутат и военный Николай Колесник.

Сначала появилось видео с дрона, как российский военный бежит от беспилотника, пока тот снимает его. Позже россияне пытались подстрелить беспилотник.

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Позже выяснилось, что тот оккупант бежал не куда-нибудь, а на свои позиции к побратимам, благодаря чему украинцы смогли понять, где они находятся.

Так удалось навести четко удар и уничтожить эти позиции.

"Наши Боги войны е**нули опорник, Беху, и несколько автомобилей с личным составом мародеров-насильников из рф, сожгли все н**уй!", — комментирует ситуацию Колесник.

Как сообщал "Телеграф", ранее российские военные напились в Украине краденного алкоголя и утопили тяжелую бронемашину десанта.

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