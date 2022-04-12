Известного любителя россии заметили на Прикарпатье: хвастался документами от ВСУ

Как прокремлевский пропагандист связан с ВСУ пока неизвестно

Известного пропутинского коллаборанта Евгения Червоненко, который всегда поддерживал россию, заметили на одной из автозаправочных станций в Яремче, что на Ивано-Франковщине. Он устроил громкий скандал из-за того, что работники отказали ему в заправке полного бака, мотивируя ограниченным количеством горючего.

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Соответствующую информацию в своем Телеграмм-канале обнародовал украинский общественный деятель Сергей Стерненко.

Предварительно известно, что на Червоненко обратили внимание, потому что тот громко кричал на работников заправки, заявивших, что его стоимостный "Ауди" они смогут заправить исключительно по литражу. Пропагандист начал ругаться и заявил, что у него есть документы от Вооруженных сил Украины, поэтому сотрудники не имеют права отказать и вынуждены заполнить ему полный бак.

Евгений Червоненко на заправке в Яречме

"Меня интересует 2 вопроса:

1. Почему Червоненко, возвеличивавший русскую армию и говоривший, что будет бить каждого, кто попытается снять с его авто российский флаг, до сих пор на свободе?

2. Какой стороной это пророссийское чучело в ВСУ и какие боевые задачи он выполнял в Ивано-Франковской области?", — говорится в тексте публикации.

Стоит отметить, что Евгений Червоненко — украинский политик еврейского происхождения, член партии "Наша Украина", бывший министр транспорта и связи.

Ранее Телеграф сообщал, что в сети появилось видео с кремлевским пропагандистом Антоном Красовским, который проговорился и назвал истинные цели россии в войне против Украины.