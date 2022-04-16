"Будет, что внукам показать": в россии "метят" военных, которые не хотят в Украину
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Украинцы считают отказ вполне верным решением
Российским военнослужащим, отказывающимся принимать участие в так называемой "военной спецоперации" в Украине, начали штамповать военный билет большой пометкой по уклонению от выполнения военной службы.
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Фотография документа со штампом, удостоверяющим личность российского военнообязанного, активно распространяется в сети.
В тексте штампа отмечается, что конкретное лицо "уклоняется от исполнения обязанностей военной службы путем отказа от выполнения служебно-боевых задач в составе основных сил усиленной тактической группы при проведении специальной военной операции".
В сети пользователи горячо обсуждают новую штамповку и отмечают, что "лучше иметь штамп в военном билете, чем лежать тушкой в черном пакете".
Подавляющее большинство украинцев отмечают правильность военного решения, которому принадлежит этот документ. Есть и такие, кто подметил, что если подобные штампы все же изготовили в россии, это может свидетельствовать о том, что "отказников" достаточно много.
Кроме того, штампы с подобной формулировкой и пометкой "склонны к измене, лжи и обману" начали получать жители ОРДЛО, которые также отказались воевать в Украине.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины провалился план рф по мобилизации 26 тысяч "резервистов" в сухопутные войска россии.
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