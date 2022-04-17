"Не верим словам": Зеленский открыто сказал, что теперь важно Украине

Наша страна изменила свое отношение к соседним странам

Украина более не намерена верить словам международных политиков после начала полномасштабного вторжения россии.

Об этом рассказала президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Я не верю миру. После того как мы увидели, что происходит в Украине… я не верю в это чувство, что мы должны верить — некоторым странам или некоторым лидерам", — сказал он.

Он отметил, что Украина перестала верить своим соседям после начала вторжения россии, в том числе пропала вера и в международные договора, после того что наша страна получила после Будапештского меморандума.

"Мы просто верим в договорные, прагматичные вещи", — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что друзья Украины и ее партнеры могут доказать это на практике предоставив нашей стране оружие и деньги, а также приложить усилия к тому, чтобы остановить россию.

Вместе с тем он подчеркнул, что у Украины еще сохраняется вера в то, что международные друзья поддержат ее не только словом, но и делом.

В частности, президент отметил, что хотел бы чтобы его французский коллега Эммануэль Макрон приехал в Киев и своими глазами увидел то, что творили здесь российские оккупанты.

"Я пригласил его приехать, когда у него будет возможность. Он приедет и увидит, и я уверен, что он поймет", — отметил Зеленский, добавив, что возможно французский президент изменит свое мнение о геноциде украинцев россиянами.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что Украина не станет вести переговоров о территориальных уступках. В том числе, он заявил, что украинцы будут воевать за Донбасс до победного конца, поскольку захват этой части страны может сказаться на ходе всей российско-украинской войны.