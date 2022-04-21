Зеленский четко ответил, получила ли Украина самолеты от Запада

Запад все еще не поставил Украине обещанные Пентагоном истребители

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, получила ли Украина боевые самолеты. По его словам, этого до сих пор не произошло.

Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу BFM TV.

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Французский журналист отметил, что Пентагон объявил о поставках истребителей и запчастей для Воздушных вооруженных сил Украины и спросил у Зеленского, может ли он это подтвердить, на что президент ответил следующим образом: "Я человек реальных четких шагов и человек фактов. И по факту истребителей у нас нет. У нас еще не было поставок никаких самолетов".

Напомним, ранее Пентагон сообщил, что важное вооружение от американцев уже в Украине. Речь идет о дронах-камикадзе марки Switchblade. Эти беспилотники способны не только атаковать позиции врага, нанося значительный урон, но и вести разведку.