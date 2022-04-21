Укр

Зеленский четко ответил, получила ли Украина самолеты от Запада

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
346
Владимир Зеленский Новость обновлена 21 апреля 2022, 11:20
Владимир Зеленский

Запад все еще не поставил Украине обещанные Пентагоном истребители

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, получила ли Украина боевые самолеты. По его словам, этого до сих пор не произошло.

Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу BFM TV.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Французский журналист отметил, что Пентагон объявил о поставках истребителей и запчастей для Воздушных вооруженных сил Украины и спросил у Зеленского, может ли он это подтвердить, на что президент ответил следующим образом: "Я человек реальных четких шагов и человек фактов. И по факту истребителей у нас нет. У нас еще не было поставок никаких самолетов".

Напомним, ранее Пентагон сообщил, что важное вооружение от американцев уже в Украине. Речь идет о дронах-камикадзе марки Switchblade. Эти беспилотники способны не только атаковать позиции врага, нанося значительный урон, но и вести разведку.

Теги:
#Истребители #Війна
путин пытается играть в защитника своей армии
Новости России
путин отменил штурм "Азовстали" в Мариуполе и назвал причину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
путин пытается играть в защитника своей армии
путин отменил штурм "Азовстали" в Мариуполе и назвал причину
Дата публикации
Категория
Данилов ответил, может ли Украина ударить по Крымскому мосту
Данилов назвал условие, при котором Украина ударит по Крымскому мосту
Дата публикации
Категория
Мирные Краматорск, Славянск и Святогорск потерпают от оккупантов
Больно смотреть: что оккупанты сделали с Краматорском и Славянском за время войны (репортаж)
Дата публикации
Категория
россия ответила на предложение ООН насчет перемирия
россия ответила на предложение ООН насчет перемирия
Дата публикации
Категория
Битва за Донбасс продолжается
Война – день 57: мир говорит об эвакуации из Мариуполя, пока оккупанты его беспощадно уничтожают