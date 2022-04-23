"Заплатил ВСУ и гуляй!": в Украине придумали новый способ борьбы с уклонистами

В сети дискутируют на тему "могут ли мужчинам призывного возраста разрешить легально покидать Украину с уплатой взноса на ВСУ"

В Украине начали обсуждать вероятность внедрения в государстве разрешения для мужчин призывного возраста покидать территорию страны исключительно после того, как они уплатят официальный взнос на нужды украинской армии.

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Указанную информацию на своей странице в соцсети разместил народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Фрис.

По его словам, с первых дней войны в Украине очень многие мужчины пытаются незаконно пересечь границу, чтобы спастись от мобилизации. Поэтому все чаще он задается вопросом, будет ли от таких граждан реальная польза, если они все же принудительно пополнят ряды Вооруженных Сил Украины.

"Неоднократно вижу работу по выявлению схем пересечения границы мужчинами призывного возраста за денежные знаки. Малые. Большие. Очень большие. Разные. Что-то в голову пришла мысль. Если они и так не считают своей обязанностью защищать государство. Уклоняются. Так и на войне будут не особо нужны. Да и еще готовы платить за это средства", – говорится в тексте публикации нардепа.

Фрис убежден, что в сложившейся ситуации лучше было бы официально взимать с таких мужчин плату на нужды обороны Украины, а после уже отпускать уклонистов за границу.

Такое предложение поддержал и народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. Однако он добавил, что таким гражданам, кроме взыскания средств на ВСУ, должно быть наложено еще и дополнительное ограничение в виде невозможности возвращения в Украину.

"Поддерживаю идею. Мы видим, что желающих "мужчин", призывного возраста покинуть Украину хватает. При этом они платят от 5 до 20 тысяч долларов за попытку стать контрабандой, которую переправят через границу на лодке, в багажнике или даже на дельтаплане. Скажу честно, пользы от них не много, но если они готовы платить, пусть это будет легальный ценник, заплатил в ВСУ и гуляй, но это должен быть путь в один конец. Без права возврата, или с "волчьим билетом"", — написал украинский чиновник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине ответственность за неявку по повестке о вызове в военкомат может быть как административной, так и уголовной.