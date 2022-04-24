Стало известно, где россияне содержат украинских военнопленных
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"Охраняют" пленных украинцев бывшие заключенные
Российские власти грубо нарушают правила содержания пленных украинских военнослужащих, удерживая их в местах, которые для этого не предназначены.
Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, россияне содержат пленных украинцев в тюрьмах общего режима.
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"Военнопленные Вооруженных Сил Украины находятся в колониях общего режима в Ростовской области россии. Для этого оккупанты расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге россии: колонию общего режима № 1 в городе Зверево, а также № 12 в Каменске-Шахтинской вблизи российско-украинской границы", – сообщила Денисова.
Омбудсмен сообщила, что тюрьмы в Каменске-Шахтинском и Зверевом не перепрофилированы под лагеря для военнопленных, однако попавших в плен украинцев свозят именно туда. Охраняют эти учреждения сотрудники российской службы исполнения наказаний и заключенные, оставленные там подсобниками.
Денисова добавила, что содержание пленных украинцев в тюрьмах — это грубое нарушение Женевской конвенции, ведь людей должны содержать в специальных лагерях с условиями не менее благоприятными, чем условия содержащих их в плену войск.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину, учесть эти факты нарушения россией прав граждан Украины", — резюмировала омбудсмен.
Ранее "Телеграф" сообщал, что россия предоставляет ложные сведения о гражданах Украины, которых они смогли взять в плен на украинских территориях.
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