Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Сил обороны

Генерал-лейтенант имеет большой опыт участия в боевых действиях

В среду, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины генерал-лейтенанту Сергею Наеву, который с начала российского вторжения является командующим Силами обороны Украины.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

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"Только что подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами Украины отмечены 173 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины", — заявил Зеленский.

Следует отметить, что Сергей Наев — украинский военный, имеющий огромный опыт участия в боевых действиях. Так, в 2014 году он руководил сектором "Б" в боях за Донецкий аэропорт. С 2015 по 2017 годы возглавлял оперативное командование "Восток". В 2017-2018 годах в звании генерал-лейтенанта Наев занимал должность начальника штаба и первого заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ. В конце марта 2020 Наев был назначен Командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Генерал-лейтенант Сергей Наев

Ранее "Телеграф" сообщал, что легендарный киборг и Герой Украины Евгений Межевикин (позывной "Адам") получил новую награду.