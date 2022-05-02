Часть оккупантов отошла от Мариуполя: Генштаб ВСУ узнал их новую цель

Враг пытается улучшить тактическое положение на Донбассе

Некоторые российские оккупанты отошли с направления многострадального Мариуполя и направились в сторону Попасной в Луганской области.

Об этом в утренней сводке 2 мая проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что долгое время россияне прилагали все силы для оккупации Мариуполя и достигли в этом значительных успехов, — под контролем украинцев осталась только "Азовсталь", и ее защитники сейчас в критическом положении.

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В то же время россияне никак не могут достигнуть хотя бы минимальных целей по Украине в целом и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Возможно, именно с этой целью с мариупольского направления одну батальонно-тактическую группу перебросили под Попасную. Сама Попасная находилась на границе с давно оккупированными территориями, потому контроль над ней взяли быстро, однако дальше продвинуться никак не могут.

Карта переброски военных рф из Мариуполя в Попасную

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал свежие карты боевых действий в Украине.