Укр

Зеленский попросил у США оружие для разблокирования портов: что известно

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1235
Владимир Зеленский Новость обновлена 05 мая 2022, 10:55
Владимир Зеленский

Из-за угрозы атаки на портовые склады со стороны россии, Украина не может экспортировать продукты

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Соединенные Штаты Америки с просьбой о помощи. Гарант попросил отправить Киеву многоразовые высокоточные дроны, реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты для разблокирования украинских портов.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Об этом в эфире NBC рассказал американский сенатор Джейсон Кроу.

По словам члена палаты представителей США, Украина столкнулась с проблемой экспорта пищевой продукции, ведь существует большая угроза атаки на порт со стороны России.

"В них лежат 12 миллионов тонн продуктов питания, зерна пшеницы, подсолнечного масла, и эти поставки нужны как украинской экономике, так и для того, чтобы предотвратить голод в Африке и на Ближнем Востоке, в частности", — пояснил американский сенатор.

Публикация NBC
Публикация NBC

Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты начали поставлять в Украину тяжелую артиллерию в рамках нового пакета помощи в войне с агрессором. В общей сложности планируется поставка еще 5000 противотанковых ракет Javelin.

Теги:
#Украина #США #Оружие #Порт #Владимир Зеленский
Вполне вероятно, что уже в ближайшее время Шария передадут украинским спецслужбам
Политика
Пропагандиста Шария задержали в Испании: первые подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вполне вероятно, что уже в ближайшее время Шария передадут украинским спецслужбам
Пропагандиста Шария задержали в Испании: первые подробности
Дата публикации
Категория
путин не ожидал, что все пойдет настолько не по плану
Битва за Донбасс: что у россиян пошло не так – анализ ситуации
Дата публикации
Категория
Люди спят в коридорах и школьных классах
Настоящее гетто: мариупольцы показали жизнь в фильтрационном лагере россиян (видео)
Дата публикации
Категория
"Телеграф" — в топ-10 самых популярных новостных сайтов Украины
"Телеграф" — в топ-10 самых популярных новостных сайтов Украины
Дата публикации
Категория
Российские оккупанты продолжают бить ракетами по городам Украины
Война — день 71: россияне бьют ракетами по городам Украины, а "режиму путина" прочат плохой и быстрый конец