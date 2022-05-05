Зеленский попросил у США оружие для разблокирования портов: что известно

Из-за угрозы атаки на портовые склады со стороны россии, Украина не может экспортировать продукты

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Соединенные Штаты Америки с просьбой о помощи. Гарант попросил отправить Киеву многоразовые высокоточные дроны, реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты для разблокирования украинских портов.

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Об этом в эфире NBC рассказал американский сенатор Джейсон Кроу.

По словам члена палаты представителей США, Украина столкнулась с проблемой экспорта пищевой продукции, ведь существует большая угроза атаки на порт со стороны России.

"В них лежат 12 миллионов тонн продуктов питания, зерна пшеницы, подсолнечного масла, и эти поставки нужны как украинской экономике, так и для того, чтобы предотвратить голод в Африке и на Ближнем Востоке, в частности", — пояснил американский сенатор.

Публикация NBC

Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты начали поставлять в Украину тяжелую артиллерию в рамках нового пакета помощи в войне с агрессором. В общей сложности планируется поставка еще 5000 противотанковых ракет Javelin.