Укр

Оккупанты оставили миллион человек без воды на Донбассе: подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области Новость обновлена 08 мая 2022, 22:48
Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области

Россияне уничтожают Донбасс и его жителей

Российские захватчики уничтожили Попаснянский водоканал в Белогоровке (Луганская область), из-за чего в регионе без воды осталось около миллиона человек.

Об этом в воскресенье, 8 мая, рассказал на ТВ глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Гайдай сообщил, что водоканал фактически прекратил свое существование. Восстановить поврежденную инфраструктуру невозможно, пока не завершатся боевые действия. Глава ОВА отметил, что на ремонт даже в мирное время понадобились бы месяцы. Сообщается, что около миллиона человек остались без воды. Примечательно, что из-за уничтожения Попаснянского водоканала водоснабжение будет отсутствовать и на части оккупированной еще с 2014 года территории.

Гайдай добавил, что стационарные цистерны с питьевой водой установлены в Лисичанске и Северодонецке, а в другие населенные пункты воду пока подвозят передвижными емкостями.

Также глава ОВА рассказал, что оккупанты обстреляли "дорогу жизни" — трассу Лисичанск-Бахмут.

Ранее сообщалось, что ВСУ сделали тактическое отступление на Луганщине в районе Попасной.

Напомним, россияне 7 мая нанесли авиаудар по школе в Белогоровке, где находились люди.

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