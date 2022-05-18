Уничтожил сотни оккупантов: в Виннице попрощались с молодым украинским пилотом (видео)

Украинский летчик погиб 14 мая в Запорожской области

В Виннице 18 мая попрощались с командиром авиационного звена 299-й бригады тактической авиации, капитаном Сергеем Пархоменко.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Фейсбук.

Отмечается, что Пархоменко погиб при выполнении боевого вылета 14 мая. Украинский защитник родился 14 января 1997 года в семье военных летчиков, его отец тоже связал свою жизнь с небом и защищает нашу страну в рядах ВС ВСУ.

"Следуя своему отцу и деду, Сергей изъявил желание проходить службу в бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, летать на самолетах Су-25", — сказано в сообщении.

Несмотря на юный возраст Пархоменко на момент начала российского вторжения уже имел должность командира авиационного звена.

По информации Командования ВС ВСУ, после начала войны он совершил 38 боевых вылетов и уничтожил более 20 танков, 50 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 20 цистерн с топливом и несколько сотен российских оккупантов.

"За мужество и патриотизм, проявленные при защите Родины от российской агрессии, Указом Президента Украины капитан Сергей Пархоменко награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени", — сказано в сообщении.

Погиб он в райне Гуляйполя в Запорожской области. Поскольку в области, откуда он родом, продолжаются боевые действия, то прощание состоялось в Виннице.

У Пархоменко остался сын, который родился лишь в марте этого года.

Как сообщалось ранее, 15 мая во время боев с оккупантами погиб украинский морпех Виктор Понятенко. С 8 лет он начал заниматься боксом и добился там немалых успехов, в частности он провел 120 поединков, в которых одержал около ста побед.