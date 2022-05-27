Русская церковь живет в парадигме ненависти, ее лобби в Ватикане традиционно мощное — посол при Святом престоле

История взаимоотношений между Католической церковью и РПЦ довольно длительная, и в контексте этого в Ватикане существует желание поддерживать контакты, однако и оно слабеет

С начала войны россии против Украины из Ватикана звучали иногда неоднозначные заявления и инициативы, в частности, о крестном ходе примирения украинки и россиянки, о визите Папы Римского в Москву, а не в Киев. И это на фоне достаточно продолжительных и тесных отношений Святого престола и Московского патриархата.

Чрезвычайный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш рассказал "Телеграфу", почему раздаются такие заявления, насколько сильныое влияние россии на Ватикан и возможен ли визит Папы Римского в Украину.

- Некоторое время назад было очень неоднозначное событие — крестный ход между россиянкой и украинкой в Ватикане, как знак своеобразного примирения. Это не понравилось украинцам, потому что какое примирение может быть во время войны. Почему в Ватикане решились на такой шаг?

- Это не столь механистично, как может показаться на первый взгляд. Крестный ход — это ежегодное событие. В нем есть 14 частей, и это одна из них. Это давно запланированное концептуальное мероприятие. И как раз в его рамках и должен был состояться этот 13 компонент с участием так называемой россиянки и так называемой украинки — женщин, которые очень давно живут в Риме, и которые во многих моментах не всегда оценивают верно ситуации в своих государствах. Была предложена молитва о концепции примирения, против которой никто не был против. Но в условиях войны, когда одна сторона убивает, насилует, ежедневно бомбит и отрицает само право на существование другой, то понятно, что крестній ход был неприемлем. Поэтому украинское посольство при Святом престоле сразу, как это стало известно, организовало встречу с ответственными лицами, которые были поставлены в известность о мнении украинской общины. Мы озвучили, что необходимо изменение формата этого мероприятия. Потом подобные заявления были со стороны Блаженнейшего Святослава (глава УГКЦ — ред.), епископов — и греко-католических, и некоторых римско-католических, например, Епископа Виталия Кривицкого. И ввиду активной позиции украинской общины и в Риме, и в Украине, которая была донесена, апостольская столица пошла на беспрецедентный шаг: были сняты все специальные чтения, а остались только две женщины без имени. О них говорили только то, что они олицетворяют Украину и россию. Никаких молитв о примирении или каких-либо размышлений о необходимости единения "братских народов", не было. Ватикан пошел на смену уже опубликованного формата. До этого такого, по крайней мере, при последних двух понтификах, не было. Но этот жест Украина не увидела.

– Кто сейчас доносит Папе Римскому информацию об Украине? Понимает ли он все, как есть?

– Есть много каналов. Папа работает с большим количеством человек, вокруг него большой пул советников. Я бы не хотел называть их по именам. Это и государственный секретариат, и соответствующие лица и его частные контакты.

Папа – сильная фигура со сформированными видениями, за ним большой бекграунд. Еще со времен, когда он был архиепископом Буэнос-Айреса. Он не молодой человек и имеет свои представления обо всем, его позиция сформирована еще в 70-80-х годах, когда была очень специфическая международная ситуация. Когда в Латинской Америке процветала так называемая теология освобождения. О ней сейчас забыли, но она не могла не пройти без следа для большого количества священнослужителей. Она была социально-левого толка. Нацелена на то, чтобы в центр внимания церкви задать вопросы служения людям. Эта концепция влияла и на Папу.

- Вы говорили раньше, что Папа хочет сначала поехать в россию, а только потом, возможно, в Киев. Таким образом, он якобы не хочет закрывать дверь для переговоров. То есть, какая-то непубличная дипломатическая работа ведется?

– Отношения Ватикана и россии сформировались очень давно. История отношений между этими церквями насчитывает более 60 лет. И в этом контексте существует и дальше желание поддерживать эти контакты с Московским патриархатом. Это следствие имплементации определенных представлений, долгое время определяющих позицию в Ватикане.

россия для Запада казалась совершенно привлекательным и непонятным, диким миром. И все время возникало желание этот мир, так сказать, обуздать. Навести с ним контакт, совершить своеобразное чудо. Но никто не понимал, что в русском мире всегда доминировало мнение о своем доминировании и исключительности.

И вообще секулятивное отношение к любым контактам с Западом. Но понимание, что россия оказалась не тем, кем ее считали, приходит. Однако это понимание не сразу трансформируется в практическое действие.

Так же как многие богословы сейчас говорят, что им очень трудно объяснить позицию московской церкви по отношению ко всем драматическим событиям во время этой войны. Их благословение путина, оправдание убийств, злости. Русская церковь живет в парадигме ненависти, превосходства и стремления максимально это утвердить. Я думаю, что очень скоро на Западе должно понять что: либо эту парадигму удастся остановить на восточных границах Украины, либо они их будут останавливать уже на границах Испании и Португалии.

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– Мне кажется, что богословам может быть трудно объяснить позицию русской церкви, если ее действительно считать церковью как написано в Библии, а не филиалом ФСБ, которым она и является. На днях читала приветствие Папы римского, которое он направил патриарху кириллу, и он говорил о его церкви, но это ведь не совсем церковь.

- К большому сожалению, даже осознавая, что это было иллюзией, попрощаться с определенной версией о русской церкви очень непросто. Это надо сказать, что предыдущие полвека были утрачены на попытки сделать человеческим то, что на самом деле таковым не является априори. Поэтому и есть попытки так апеллировать.

- Возможен ли визит Папы в Украину перед поездкой в россию? Потому что некоторое время речь шла о его визите в Москву.

- Я думаю, что этот визит (в Киев – ред.) возможен. Даже то, что Папа говорит, что откладывает свою встречу с патриархом, запланированную на 14 июня, это также один из способов повлиять на российскую ментальность. И чтобы приобщить их как сторону к переговорному процессу, и как последнее предупреждение перед принятием абсолютно четкого решения, которое будет вполне возможно в пользу Украины. Я уверен, что есть много лиц, коммуникирующих с Папой институтов, и они доносят ему информацию о том, что визит в Украину очень необходим.

И на прошлой неделе состоялся критически важный визит в Украину секретаря международных отношений апостольской столицы Поля Ричарда Галлагера. Это был первый официальный визит представителя такого уровня апостольской столицы за шесть лет. Я хотел бы видеть этот визит предвестником предстоящего визита Папы в Украину. Этот архиепископ условно говоря министр иностранных дел Ватикана. В Украину многие приезжают, но не все, как они, проводят в Украине по пять дней.

Он был во Львове, встречался с руководством города, области, в Киеве. За это время им были объявлены четкие дефиниции, кто является агрессором, что Украине нужно оружие, и не просто для обороны, но и для отстаивания границы. Очень плодотворным был разговор епископа с нашим министром иностранных дел. Это позволило установить непосредственный контакт, который, я думаю, станет залогом предстоящего визита.

– А насколько сейчас сильно пророссийское лобби в Ватикане?

– Оно традиционно мощное. Есть десятки людей, которые в рамках своей личной истории имеют мощные связи с россией, но эти формальные и неформальные контакты ослабевают буквально на глазах. Человек, который хочет сейчас поддерживать предыдущий уровень взаимоотношений с россией, встречает ответное непонимание такой позиции. Все попытки экуменически сблизиться с россией привели к определенному кризису. И, например, российский посол, ранее в Ватикане являвшийся очень влиятельной фигурой, сейчас фактически оказался в изоляции.